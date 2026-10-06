Оксана Козловская сохранила пост спикера думы Томской области в новом созыве

Спикером законодательной думы Томской области на четвертый срок переизбрана единоросс Оксана Козловская. Первая сессия нового восьмого созыва проходит 6 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оксана Козловская

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ Оксана Козловская

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Кандидатуру госпожи Козловской выдвинула фракция «Единой России» (ЕР). За нее проголосовали 34 депутата. Ее единственный конкурент — первый секретарь обкома КПРФ Андрей Петров — получил шесть голосов.

Госпожа Козловская возглавляет областной парламент с 2011 года. До этого она несколько лет работала первым заместителем губернатора.

Выборы в томскую облдуму прошли с 18 по 20 сентября. Были избраны 42 депутата: 21 в одномандатных округах, 21 — по партийным спискам. ЕР получила 28 мест, КПРФ — шесть, «Новые люди» и «Справедливая Россия» — по три, ЛДПР — два.

Валерий Лавский