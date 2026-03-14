Задолженность эксплуатанта платных мостов в Удмуртии превысила 14 млрд рублей

Арбитражный суд Удмуртии признал обоснованным заявление концессионера мостовых переходов через реки Кама и Буй в Удмуртии — ООО «Региональная Инвестиционная Компания» (РИК) — о признании его банкротом. Соответствующее решение судебной инстанции от 30 января находится в Картотеке арбитражных дел.

С соответствующим заявлением РИК обратилась в суд в ноябре 2025 года. Основание для этого стала задолженность более чем в 14,2 млрд руб. В частности, компания должна выплатить кредиторам — генподрядчику строительства мостов «Мостострой-12» и банку ВТБ — 1,8 и 4,9 млрд руб. соответственно. По материалам дела, у концессионера отсутствует самостоятельная возможность произвести расчеты с кредиторами в течение срока обязательств.

В рамках процесса «Мостострой-12» ходатайствовал о привлечении в качестве третьих лиц Минфина РФ и госкорпорации ВЭБ.РФ. Генподрядчик указывал, что обязательства концессионера перед банком ВТБ по кредитному соглашению от 20 сентября 2013 года обеспечены гарантиями федерального ведомства и правительства УР. Введение относительно РИК процедуры банкротства позволит банку досрочно предъявить требования гарантам.

«РИК и иные участники судебного процесса против удовлетворения ходатайства возражали, указали что права и обязанности указанных лиц не затрагиваются. Банк каких-либо требований в их адрес не предъявлял. Администрация главы и правительства Удмуртии <...> заинтересовано в восстановлении платежеспособности общества в рамках дела о банкротстве»,— говорится в документе.

Кроме того, «Мостострой-12» просил привлечь к делу Прокуратуру РФ. Генподрядчик обосновывал это тем, что эксплуатируемые концессионером мосты имеют стратегическое значение. «Из материалов дела не усматривается, что деятельность РИК связана с обеспечением обороны и безопасности страны»,— говорится в решении. Суд отклонил ходатайство.

Судебная инстанция приняла решение ввести процедуру наблюдения в отношении РИК до начала лета. Рассмотрение дела о признании должника банкротом назначено на 5 июня 2026 года.

РИК — концессионер по строительству платных мостов через реки Кама и Буй в Удмуртии по проекту государственно-частного партнерства стоимостью около 14 млрд руб. Соглашение между республиканскими властями и компанией было подписано в 2012 году на 49 лет. Возврат инвестиций РИК обеспечиваются за счет сбора платы за проезд по мостовым переходам. Объекты ввели в эксплуатацию в августе 2017 года.

Напомним, тогдашний глава Удмуртии Александр Соловьев был осужден на 10 лет колонии строгого режима и оштрафован на 275 млн руб. за получение взяток в 2014-2016 годах более чем на 130 млн руб. от представителей организаций, строивших мосты через реки Кама и Буй. Приговор Завьяловский райсуд Удмуртии вынес в октябре 2020 года. В марте 2021 года Александра Соловьева выпустили на свободу по состоянию здоровья. Бывший глава республики скончался в больнице в июле 2023 года.