Один человек погиб и шесть ранены в Белгородской области в результате атак ВСУ

За прошедшие сутки территория Белгородской области была атакована ВСУ 153 раза. В Шебекинском округе погиб один мирный житель. В Белгородском, Грайворонском, Ракитянском и Шебекинском округах ранены шесть человек. Один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом 5 октября сообщил губернатор Александр Шуваев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По информации оперативного штаба региона, мужчина погиб в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа в результате удара FPV-дрона по грузовому автомобилю. Транспорт сгорел. Также в городе Шебекино при детонации дрона на территории частного дома пострадали три человека — все они госпитализированы.

Удары ВСУ за прошлые сутки были нанесены по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Корочанскому, Краснояружскому, Ракитянскому и Шебекинскому округам. Зафиксировано 11 обстрелов с применением авиации, артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО), а также 12 сбросов взрывных устройств с БПЛА. Сбиты и подавлены 150 беспилотников.

По данным Минобороны РФ, прошедшей ночью дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 199 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. На территории Черноземья, помимо Белгородской области, БПЛА ликвидировали в Курской и Орловской областях.

Накануне «Ъ-Черноземье» сообщил, что в больнице скончалась женщина, пострадавшая при атаке БПЛА на многоквартирный дом в Белгороде. Всего, по уточненным данным, при атаках дронов на областной центр ранения получили семь человек, в том числе трое детей. Повреждены 135 квартир в семи высотках и 30 частных домов.

Денис Данилов