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обновлено 09:59

Напавшего на детский лагерь в Туве приговорили к принудительным работам

Суд в Туве вынес приговор в отношении местного жителя, который напал на детский оздоровительный лагерь «Орленок». Подсудимого признали виновным в хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК РФ). Его приговорили к двум годам и шести месяцам принудительных работ с удержанием 15% заработной платы в доход государства, сообщает прокуратура республики. «В связи с мягкостью назначенного наказания приговор обжалован гособвинителем в апелляционном порядке», — говорится в сообщении.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным ведомства, в июне этого года 25-летний фигурант дела в состоянии алкогольного опьянения проник в лагерь, где избил детей. Среди пострадавших — 13 воспитанников учреждения. Медики диагностировали у них ушибы и ссадины.

По словам школьников, мужчина ворвался в помещение около 5:00 по местному времени, бил спящих руками и ногами, громил мебель и сломал несколько кроватей. Злоумышленника задержали сотрудники лагеря.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск прокурора о взыскании с обвиняемого в пользу пострадавших компенсации морального вреда в размере 275 тыс. руб.

Александра Стрелкова

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