Лагерь попутал

В Туве следователи СКР возбудили уголовное дело о хулиганстве после нападения местного жителя на детский оздоровительный лагерь «Орленок». Мужчина ночью забрался в один из корпусов и стал бить спящих несовершеннолетних руками и ногами. Ушибы и ссадины получили 13 школьников. Злоумышленника на месте задержали сотрудники учреждения и передали полицейским.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным полиции Тувы, напавшему на детский лагерь «Орленок» местному жителю 25 лет, в момент инцидента он находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас он задержан, с ним работают следователи. О его мотивах пока не сообщается, также неизвестно, был ли он ранее судим. Сам злоумышленник на допросе заявил, что не помнит о нападении. По факту инцидента СУ СКР по Туве возбудило уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Расследование уголовного дела взяла на контроль прокуратура республики.

По предварительной оценке, среди пострадавших в результате происшествия 13 детей. Медики диагностировали у них ушибы и ссадины. Впрочем, в правоохранительных органах не исключили, что потерпевших может быть больше, поскольку с детьми все еще работают следователи. Между тем минздрав Тувы заявил, что в лагерь для выяснения обстоятельств происшествия выехала рабочая группа, в составе которой сотрудники детской и психиатрической больниц. В ведомстве уточнили, что госпитализация пострадавших не требуется, детям оказана амбулаторная медицинская помощь.

По словам школьников, мужчина ворвался в помещение около 5 часов утра местного времени, бил спящих руками и ногами, громил мебель и сломал несколько кроватей. Злоумышленника задержали сотрудники лагеря, прибежавшие на крики детей, и удерживали его до приезда полиции.

В региональном министерстве образования рассказали, что в лагере имеется тревожная кнопка, работоспособность которой была проверена 18 июня 2026 года специалистами ФГУП «Охрана».

Как выяснили в ходе предварительных следственных действий силовики, напавший на детей злоумышленник отдыхал в 1 км от лагеря в компании знакомых.

Незадолго до происшествия, 8 июня, в управлении Росгвардии по Туве сообщили, что в детский лагерь «Орленок» отправились 40 детей военнослужащих и сотрудников подразделений ведомства.

Озеро Чагытай — популярное у местного населения место отдыха, расположено в центральной части Тувы, в 70 км к югу от Кызыла. На его берегу расположены детские оздоровительные лагеря и базы отдыха.

Лолита Белова