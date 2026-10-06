«УК АФК-Капитал» забрала новосибирский аквапарк «Аквамир» через долги

Аффилированная с новосибирским предпринимателем Александром Манцуровым компания ООО «Сеан» (принадлежит УК «АФК-Капитал», конечным бенефициаром которой является эмиратская Dammeer FZCO) стала единственным владельцем новосибирского аквапарка «Аквамир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Танюшин / Коммерсантъ Фото: Алексей Танюшин / Коммерсантъ

Согласно ЕГРЮЛ, 5 октября 100% долей ООО «ВДТ Строй» (застройщика аквапарка) перешли к ООО «Сеан». Ранее актив в равных долях принадлежал «Сеану» и ООО «Райдекс инвест» (также структура семьи Манцуровых).

С 2024 года «Сеан» консолидировал долги «ВДТ Строя». Ключевой сделкой стал выкуп долга перед Агентством по страхованию вкладов (АСВ) через поручителя — ЗАО «Кварсис Инвест». Сумма сделки составила 2,2 млрд руб. — это был долг собственника аквапарка перед обанкротившимся ПАО «Межтопэнергобанк».

В мае текущего года собрание кредиторов «ВДТ Строя» (90,98% голосов) проголосовало за заключение мирового соглашения. Основной долг компании составляет 1,8 млрд руб., из которых 1,6 млрд руб. обеспечены залогом имущества. Детали договоренностей не раскрываются. Следующее собрание кредиторов ООО «ВДТ Строй» по вопросу заключения мирового соглашения назначено на 19 октября.

Аквапарк «Аквамир» площадью 35 тыс. кв. м был открыт в Новосибирске в 2016 году. Инвестиции в проект превысили 4,5 млрд руб. Банкротство ООО «ВДТ Строй» было инициировано «Межтопэнергобанком» в 2020 году из-за долга в 2,18 млрд руб.

Лолита Белова