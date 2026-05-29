Кредиторы оператора новосибирского аквапарка договорились о мировом соглашении

Собрание кредиторов ООО «ВДТ строй» (владеет новосибирским аквапарком «Аквамир») проголосовало за заключение мирового соглашения с должником. Соответствующее решение на сайте Федресурса опубликовал временный управляющий оператора водного комплекса Артем Кильчик. Детали договоренностей не приводятся.

За мировое соглашение проголосовали 90,98% от общего числа конкурсных кредиторов на прошедшем 27 мая собрании, следует из документа. Основной долг компании — 1,8 млрд руб., из которых 1,6 млрд руб. обеспечены залогом имущества должника, говорится в протоколе.

Согласно законодательству, решение собрания кредиторов о заключении мирового соглашения принимается большинством голосов и считается принятым, если за него проголосовали все кредиторы по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника. Таковым является ООО «СЕАН» (90,98% голосов конкурсных кредиторов), которое выступило с инициативой созыва собрания кредиторов и заключения мирового соглашения. Против условий соглашения выступило ЗАО «МТЭБ лизинг», которому принадлежит 9,02% голосов конкурсных кредиторов.

Аквапарк «Аквамир» площадью 35 тыс. кв. м был построен в 2016 году. Инвестиции в проект превысили 4,5 млрд руб. Компания «ВДТ строй» являлась заказчиком строительства, она признана банкротом в сентябре 2019 года.

ООО «Сеан» зарегистрировано в Новосибирске в 2010 году в сфере операций с недвижимым имуществом. Единственным собственником компании является ООО «УК АФК-Капитал». Обществу принадлежит 50% в ООО «ВДТ строй».

Лолита Белова