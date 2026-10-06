За ночь вблизи Москвы сбиты 105 беспилотников
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в сторону столицы с 20:30 мск 5 октября летели 650 беспилотников. Более 500 из них сбиты «силами ПВО на дальних рубежах», добавил он.
По словам мэра Москвы, всего вблизи города за ночь уничтожены 105 беспилотников. О пострадавших или возможных разрушениях он не сообщил.
В течение ночи прием и отправку рейсов останавливали все аэропорты Москвы.
Противодействие атакам на Москву строится на нескольких рубежах и разных средствах поражения. В мае 2023 года Минобороны сообщало, что часть беспилотников была подавлена радиоэлектронной борьбой: они теряли управление и отклонялись от курса, остальные поражались комплексами «Панцирь-С» в Подмосковье. Такая схема позволяет не доводить перехват до городской черты, где применение ракет небезопасно.
Именно близость к городу остается ключевым ограничением системы: если беспилотники обходят подмосковные позиции, избежать ущерба значительно сложнее. Для усиления защиты столица по заказу Минобороны в августе 2023 года строила новые объекты ПВО, предназначенные для противодействия беспилотникам.