За ночь вблизи Москвы сбиты 105 беспилотников

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в сторону столицы с 20:30 мск 5 октября летели 650 беспилотников. Более 500 из них сбиты «силами ПВО на дальних рубежах», добавил он.

По словам мэра Москвы, всего вблизи города за ночь уничтожены 105 беспилотников. О пострадавших или возможных разрушениях он не сообщил.

В течение ночи прием и отправку рейсов останавливали все аэропорты Москвы.