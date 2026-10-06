На Кубе из-за кризиса два месяца не могли получить автомобили из Петербурга

Администрация губернатора Санкт-Петербурга отчиталась о передаче автомобилей скорой помощи и седана «Лада Искра» в распоряжение медицинских учреждений на Кубе. О церемонии передачи ключей сообщили в Смольном 5 октября. Морское судно с автомобилями ожидало разгрузки в порту Мариэль с августа. Задержка возникла из-за сложной энергетической обстановки на острове.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кареты скорой помощи передадут в провинции Гавана, Матансас и Сантьяго-де-Куба

Фото: Пресс-служба Смольного Кареты скорой помощи передадут в провинции Гавана, Матансас и Сантьяго-де-Куба

Фото: Пресс-служба Смольного

«Мы рады, что машины скорой помощи наконец-то поступили в распоряжение медицинских организаций Кубы. Они оснащены современным оборудованием, которое позволит оказывать своевременную и качественную медицинскую помощь жителям Республики. Мы всегда готовы протянуть руку помощи нашим кубинским друзьям»,— приводят слова губернатора Беглова в пресс-службе Смольного.

Сертификаты на транспорт глава Петербурга лично вручил губернаторам кубинских провинций еще в ноябре 2025 года во время официального визита. Кареты скорой помощи передадут в провинции Гавана, Матансас и Сантьяго-де-Куба. Последний регион также получит «Ладу».

Топливный кризис на Кубе обострился в конце 2025 года в результате действий США по блокировке поставок горючего из Венесуэлы, крупнейшего экспортера. Также администрация Дональда Трампа грозит санкциями поставщикам, которые предпринимают попытки доставить топливо на Кубу. Ущерб от энергетической блокады в начале сентября 2026 года оценивали в $8,8 млрд. На фоне дефицита топлива жители острова регулярно сталкиваются с перебоями в электроснабжении.

Константин Леньков