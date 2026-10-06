Таганрог ночью на 6 октября подвергся атаке БПЛА

В ночь на 6 октября силы ПВО отразили атаку беспилотников на Таганрог. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил утром, что сведений о пострадавших и разрушениях пока нет; данные уточняют.

Глава города Светлана Камбулова объявила об отбое беспилотной опасности в 05:48. О числе аппаратов и обстоятельствах атаки власти не сообщили. «Прошу проявлять осторожность, не паниковать и сохранять спокойствие», — написала тогда Светлана Камбулова.

Новая тревога последовала за массированным налетом на область в ночь на 4 октября. Тогда, по сообщению Юрия Слюсаря, около 100 беспилотников уничтожили в 12 районах — Белокалитвинском, Каменском, Кашарском, Матвеево-Курганском, Миллеровском, Милютинском, Неклиновском, Обливском, Тарасовском, Тацинском, Чертковском и Шолоховском, — а также в Ростове и Каменске. В Тарасовском районе обломки повредили стекла теплиц сельхозпредприятия. Рядом загорелась сухая трава; пожар охватил 400 кв. м. Еще одно возгорание, на площади 35 кв. м, произошло в слободе Чистяково Советского сельского района. В той сводке губернатор также сообщил, что пострадавших не было.

Станислав Маслаков