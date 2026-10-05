В Таганроге объявили беспилотную опасность

В Таганроге действует режим беспилотной опасности. Об этом предупредила глава города Светлана Камбулова в своих соцсетях.

Горожан призвали покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам. Власти также напомнили о запрете на фото- и видеосъемку. При обнаружении беспилотника необходимо сообщить об этом в полицию или по номеру 112.

«Прошу проявлять осторожность, не паниковать и сохранять спокойствие», — написала Светлана Камбулова.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в ночь на 5 октября при отражении воздушной атаки над Ростовской областью уничтожили около 100 беспилотников.

Константин Соловьев