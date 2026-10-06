ЮНИСЕФ: Эль-Ниньо угрожает 347 млн детей в 100 странах
Последствия климатического феномена Эль-Ниньо затронут более 347 млн детей в 100 странах. Об этом указано в докладе детского фонда ООН ЮНИСЕФ.
Согласно прогнозам организации, феномен 2026–2027 годов станет одним из сильнейших за всю историю наблюдений. С октября по декабрь 2026 года аномально влажные или засушливые условия повысят вероятность сильнейших наводнений, засух и вспышек заболеваний.
«Для детей Эль-Ниньо — это гораздо больше, чем просто природно-климатическое явление. Оно может привести к росту масштабов вынужденного перемещения, недоеданию, нехватке воды и вспышкам заболеваний»,— заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.
Наибольшее число детей, находящихся под угрозой, проживает в Азиатско-Тихоокеанском регионе (190 млн), а также в Восточной и Южной Африке (41 млн). В ЮНИСЕФ призвали международное сообщество заранее инвестировать в предотвращение последствий феномена.
Эль-Ниньо меняет режим осадков: в одних регионах он приносит сильные ливни и повышает риск наводнений, а в других — засуху. Это явление влияет на глобальную температуру и климат, приводя к тому, что в обычно сухих регионах проливаются сильнейшие ливни, а в других наступает сильная засуха. Поэтому угроза для детей возникает не только из-за непосредственного воздействия экстремальной погоды, но и через перебои с урожаем, водой и доступом к продовольствию.
Последствия для продовольственной безопасности могут сохраняться после окончания погодных аномалий: из-за ущерба урожаям они способны затрагивать и 2027 год. По оценке Всемирной продовольственной программы ООН, к концу 2027 года число людей с острой нехваткой продовольствия из-за Эль-Ниньо может вырасти с 225 млн до 274 млн.
Раннее финансирование нужно для того, чтобы действовать до наступления экстремальных условий. Разработанная исследователями компании и НИУ ВШЭ нейросеть уже позволяет прогнозировать связанные с Эль-Ниньо наводнения почти на два года вперед, создавая время для подготовки превентивных мер.