Объем субсидирования радиоэлектроники составит около 35,7 млрд руб. до 2029 года
Минпромторг не стал отказываться от субсидирования программ по радиоэлектронике. Российским производителям проектом бюджета предусмотрено вплоть до 35,7 млрд руб. на создание электронной компонентной базы и модулей с 2027 по 2029 годы. Субсидии также предусмотрены для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) Российскому научному фонду в размере 2,8 млрд руб. в 2027–2028 годах. Это следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов.
Сохранит правительство и возможность льготного кредитования. Правительство может направить около 2,3 млрд руб. в 2027–2029 годах на возмещение расходов по льготному кредитованию проектов в сфере электронной и радиоэлектронной промышленности, следует из пояснительной записки.
Совокупный бюджет национальной программы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» в 2027 году составит 140,4 млрд руб., в 2028 году — 132,1 млрд руб., а в 2029 году — 126,8 млрд руб. Всего Минпромторг планировал направить 428 млрд руб. с 2026 по 2028 годы.
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