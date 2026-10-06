Меры издержки

Объем субсидирования производства радиоэлектроники составит около 35,7 млрд руб. до 2029 года. Сохранит правительство и возможность льготного кредитования — на возмещение расходов банкам в бюджете предусмотрено около 2,3 млрд руб. на этот же период. Ранее Минпромторг планировал перейти на систему только льготного кредитования, однако отказаться от субсидий полностью было бы невозможно при нынешней конъюнктуре рынка, считают производители.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Минпромторг не стал отказываться от субсидирования программ по радиоэлектронике. Российским производителям проектом бюджета предусмотрено вплоть до 35,7 млрд руб. на создание электронной компонентной базы и модулей с 2027 по 2029 годы. Субсидии также предусмотрены для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) Российскому научному фонду в размере 2,8 млрд руб. в 2027–2028 годах. Это следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов.

О том, что Минпромторг может отказаться от субсидирования и перейти на льготное кредитование, «Ведомости» писали в 2025 году. Предполагалось, что уже с 2026 года производителям электроники будет доступно льготное кредитование через Фонд развития промышленности. Субсидирование на НИОКР Минпромторг планировал оставить.

Впрочем, на льготное кредитование бюджетом также предусмотрены средства. Правительство может направить около 2,3 млрд руб. в 2027–2029 годах на возмещение расходов по льготному кредитованию проектов в сфере электронной и радиоэлектронной промышленности, следует из пояснительной записки.

Совокупный бюджет национальной программы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» в 2027 году составит 140,4 млрд руб., в 2028 году — 132,1 млрд руб., а в 2029 году — 126,8 млрд руб. Всего Минпромторг планировал направить 428 млрд руб. с 2026 по 2028 годы.

Нацпрограммой запланировано, что к 2030 году доля российской электроники будет составлять не менее 70% на российском рынке, а совокупная выручка организаций электронной и радиоэлектронной промышленности вырастет до 6,3 трлн руб. В 2025 году, по данным Минпромторга, рынок радиоэлектроники составил около 4 трлн руб., а доля российских производителей — 62%. Прямая финансовая поддержка сосредоточена на критическом базисе отрасли: электронных компонентах и электронном машиностроении, сообщил представитель Минпромторга. Работа по компонентам и электронному машиностроению будет продолжена через Фонд перспективных исследований и Российский научный фонд, уточнили в министерстве. “Ъ” направил запрос в Минфин.

«Субсидии будут сохраняться до последнего, и вряд ли от механизма откажутся в нынешней ситуации — отрасли требуется значимая господдержка»,— считает представитель производителя электроники Fplus. Помимо нынешних мер поддержки новые направления, например, механизмы компенсации затрат конечному пользователю за приобретение отечественной техники, тоже могли бы оказаться полезными, считают в компании. Источник в одном из производителей электроники полагает, что сохранение субсидий временно и это может оказаться по факту отложенным финансированием для ранее одобренных проектов. Но поскольку частного капитала на развитие электроники практически нет, любая помощь критична, говорит он.

Кредит хорошо работает там, где уже есть понятная экономика проекта: известно, что производить, кому продавать, сколько продукции можно выпускать и за счет каких доходов возвращать заем, отмечает финансовый директор холдинга контрактной разработки электроники SNDGLOBAL Владислав Бабюк. В электронике при этом значительная часть затрат возникает раньше и до получения стабильной выручки может пройти несколько лет, говорит он. На ранних стадиях, которые характерны для российской электроники, государство вынуждено брать на себя часть технологического риска, а подход совмещения субсидий с льготным кредитованием позволяет привлечь значительно больший объем средств, подчеркивает господин Бабюк.

Ника Сизова