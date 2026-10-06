Bloomberg: OpenAI обсуждает привлечение $10 млрд от фондов из ОАЭ
Компания OpenAI ведет переговоры с несколькими инвестиционными фондами из ОАЭ, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, арабские инвесторы, среди которых базирующийся в Абу-Даби фонд MGX, планируют создать синдикат и вложить в разработчика ChatGPT до $10 млрд.
Эти средства могут стать частью крупного раунда финансирования общим объемом не менее $30 млрд при оценке компании в $1,4 трлн. К группе также может присоединиться инвесткомпания BlackRock Inc. Кроме того, среди других возможных участников упоминаются действующие инвесторы — Thrive Capital, Andreessen Horowitz.
В сентябре глава OpenAI Сэм Альтман сообщил о переносе сроков проведения первичного публичного размещения акций (IPO). Он объяснил отказ от выхода на биржу в 2026 году необходимостью сосредоточиться на вопросах безопасности и приспособиться к новым реалиям ИИ-индустрии.
Обсуждаемая оценка OpenAI в $1,4 трлн заметно превышает уровни, зафиксированные в предыдущих раундах: $500 млрд в октябре 2025 года, $730 млрд в феврале 2026 года и $852 млрд в июне 2026 года.
Условия привлечения капитала у OpenAI уже включали обязательства, зависящие от будущих событий. В феврале 2026 года Amazon договорилась сначала инвестировать $10 млрд, а еще $35 млрд — при выходе OpenAI на биржу или создании универсального искусственного интеллекта; это показывает, что крупное финансирование компании может оформляться не только как немедленная инвестиция, но и как последующее условное обязательство.