Bloomberg: OpenAI обсуждает привлечение $10 млрд от фондов из ОАЭ

Компания OpenAI ведет переговоры с несколькими инвестиционными фондами из ОАЭ, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, арабские инвесторы, среди которых базирующийся в Абу-Даби фонд MGX, планируют создать синдикат и вложить в разработчика ChatGPT до $10 млрд.

Эти средства могут стать частью крупного раунда финансирования общим объемом не менее $30 млрд при оценке компании в $1,4 трлн. К группе также может присоединиться инвесткомпания BlackRock Inc. Кроме того, среди других возможных участников упоминаются действующие инвесторы — Thrive Capital, Andreessen Horowitz.

В сентябре глава OpenAI Сэм Альтман сообщил о переносе сроков проведения первичного публичного размещения акций (IPO). Он объяснил отказ от выхода на биржу в 2026 году необходимостью сосредоточиться на вопросах безопасности и приспособиться к новым реалиям ИИ-индустрии.