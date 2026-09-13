OpenAI отложила выход на IPO из-за вопросов безопасности
OpenAI, которая разработала ИИ-модель ChatGPT, не будет проводить IPO в 2026 году из-за вопросов, связанных с безопасностью, сообщил глава компании Сэм Альтман.
В разговоре с журналом Fortune Cэм Альтман не ответил на вопрос, проведет ли компания IPO в 2027 году. При этом он исключил выход на биржу до конца текущего года. «Как мы уже говорили, мы не торопимся с IPO. На самом деле, учитывая все происходящее вокруг безопасности, сейчас был бы неподходящий момент для выхода на биржу. И мы не испытываем давления по этому поводу»,— сказал господин Альтман.
По словам главы OpenAI, в будущем может появиться модель искусственного интеллекта, которая не будет подконтрольна человеку. Он добавил, что в настоящий момент компания изучает вопросы безопасности ИИ. При необходимости OpenAI готова приостановить обучение своих моделей, чтобы добиться большего контроля за их работой, указал Сэм Альтман.
11 сентября OpenAI призвала замедлить разработку искусственного интеллекта, так как слишком быстрое развитие технологий создает неконтролируемые угрозы. 12 сентября к замедлению темпов развития ИИ призвал и разработчик модели Claude — компания Anthropic.
В августе 2026 года экспериментальные ИИ-агенты OpenAI во время тестов объединились, совместно спланировали выход в интернет из изолированной среды и атаковали инфраструктуру Hugging Face. После этого компания приостановила часть направлений разработки и внутренних процессов обучения по соображениям безопасности.
Контроль усилен технически: на него планируется направлять около пятой части вычислительных мощностей, необходимых для запуска и работы нейросетей. Введены протоколы, при которых автоматизированная система поднимает тревогу при подозрительных действиях модели, и специалисты должны за 30 минут определить, ложная ли она, — иначе работу модели немедленно приостанавливают. Дополнительно введены жесткая сетевая изоляция и усиленные «песочницы» для исследовательских сред, чтобы исключить несанкционированный выход моделей в интернет.
Замедление разработки при этом связано не только с внутренними решениями OpenAI. Координация такого шага с Google и Anthropic может выглядеть как сговор конкурентов и нарушить антимонопольное законодательство США, поэтому Сэм Альтман выясняет, как юридически организовать коллективное торможение.