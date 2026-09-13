OpenAI отложила выход на IPO из-за вопросов безопасности

OpenAI, которая разработала ИИ-модель ChatGPT, не будет проводить IPO в 2026 году из-за вопросов, связанных с безопасностью, сообщил глава компании Сэм Альтман.

В разговоре с журналом Fortune Cэм Альтман не ответил на вопрос, проведет ли компания IPO в 2027 году. При этом он исключил выход на биржу до конца текущего года. «Как мы уже говорили, мы не торопимся с IPO. На самом деле, учитывая все происходящее вокруг безопасности, сейчас был бы неподходящий момент для выхода на биржу. И мы не испытываем давления по этому поводу»,— сказал господин Альтман.

По словам главы OpenAI, в будущем может появиться модель искусственного интеллекта, которая не будет подконтрольна человеку. Он добавил, что в настоящий момент компания изучает вопросы безопасности ИИ. При необходимости OpenAI готова приостановить обучение своих моделей, чтобы добиться большего контроля за их работой, указал Сэм Альтман.

11 сентября OpenAI призвала замедлить разработку искусственного интеллекта, так как слишком быстрое развитие технологий создает неконтролируемые угрозы. 12 сентября к замедлению темпов развития ИИ призвал и разработчик модели Claude — компания Anthropic.