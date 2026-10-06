Самолет экстренно сел в Турции после сообщения о взрывчатке на борту

Самолет турецкой авиакомпании AJet совершил посадку после обнаружения на борту записки с сообщением о взрывном устройстве. Судно выполняло рейс 4180 из Анкары в Шанлыурфу. Об этом сообщает телеканал NTV.

Лист бумаги с текстом «В заднем грузовом отсеке находится 1 кг C4» обнаружил второй пилот в туалете передней части салона через полчаса после взлета. Пилоты передали информацию диспетчерам аэропорта назначения Шанлыурфа.

После посадки в Шанлыурфе воздушное судно отбуксировали в безопасную зону. 142 человека на борту, включая экипаж, были эвакуированы.

На месте происшествия работали взрывотехники, кинологи с собаками, спецназ и сотрудники отдела по борьбе с терроризмом. Взрывчатых веществ обнаружено не было.