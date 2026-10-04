В Ростовской области за ночь сбили около 100 беспилотников

Минувшей ночью при отражении воздушной атаки над Ростовской областью уничтожили около 100 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Беспилотники уничтожили в 12 районах области — Белокалитвинском, Каменском, Кашарском, Матвеево-Курганском, Миллеровском, Милютинском, Неклиновском, Обливском, Тарасовском, Тацинском, Чертковском и Шолоховском, а также в Ростове и Каменске. Информации о пострадавших не поступало. Зафиксированы последствия на земле.

В Тарасовском районе повреждено остекление теплиц на агропредприятии. Поблизости загорелась сухая трава, пожар потушили на площади 400 кв. м.

В слободе Чистяково Советского сельского района также загорелась сухая трава. Огонь ликвидировали на площади 35 кв. м.

Валерий Климов