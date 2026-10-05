Суд ЕС запретил бывшим акционерам ЮКОСа вступить в спор ЦБ РФ и Евросовета

Бельгийский суд отказал бывшим акционерам ЮКОСа — компаниям Hulley Enterprises и Veteran Petroleum — во вступлении в судебное разбирательство между Банком России и Советом Европейского союза о бессрочной заморозке российских активов. Это следует из постановления, опубликованного 29 сентября.

Организации в иске утверждали, что российское правительство экспроприировало активы ЮКОСа, и пытается добиться компенсации. В этом споре они хотели встать на сторону ЕС, указывая, что исход дела повлияет на их попытки взыскать компенсацию с российских активов через бельгийские суды и депозитарий Euroclear, где заблокирована их большая часть. Однако суд указал, что для допуска к спору необходим прямой интерес к самому исходу дела.

Совет ЕС 12 декабря 2025 года принял регламент о бессрочной заморозке российских золотовалютных резервов на €210 млрд. До этого страны Европы должны были каждые полгода голосовать за продление блокировки. В марте 2026 года ЦБ оспорил этот регламент в суде в Люксембурге.