Суд ЕС запретил бывшим акционерам ЮКОСа вступить в спор ЦБ РФ и Евросовета
Бельгийский суд отказал бывшим акционерам ЮКОСа — компаниям Hulley Enterprises и Veteran Petroleum — во вступлении в судебное разбирательство между Банком России и Советом Европейского союза о бессрочной заморозке российских активов. Это следует из постановления, опубликованного 29 сентября.
Организации в иске утверждали, что российское правительство экспроприировало активы ЮКОСа, и пытается добиться компенсации. В этом споре они хотели встать на сторону ЕС, указывая, что исход дела повлияет на их попытки взыскать компенсацию с российских активов через бельгийские суды и депозитарий Euroclear, где заблокирована их большая часть. Однако суд указал, что для допуска к спору необходим прямой интерес к самому исходу дела.
Совет ЕС 12 декабря 2025 года принял регламент о бессрочной заморозке российских золотовалютных резервов на €210 млрд. До этого страны Европы должны были каждые полгода голосовать за продление блокировки. В марте 2026 года ЦБ оспорил этот регламент в суде в Люксембурге.
Наличие у Hulley Enterprises и Veteran Petroleum требований к российским активам само по себе не превращает спор о заморозке суверенных резервов в разбирательство о взыскании компенсации. Для исполнения решений международных арбитражей санкционное законодательство, по оценке юристов в 2024 году, не предусматривало возможности взыскания замороженных активов государства; для изъятия самих активов требовалось бы отдельное решение каждой страны.
Предыстория требований — решение Международного арбитражного суда 2014 года, присудившее бывшим контролирующим акционерам ЮКОСа, включая Hulley Enterprises и Veteran Petroleum, компенсацию в размере $50 млрд. Попытки его исполнения в Бельгии и Франции уже приводили к аресту активов связанных с Россией учреждений, но позднее большую часть арестов сняли, поскольку имущество принадлежало не государству, а подконтрольным ему организациям.