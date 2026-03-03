ЦБ оспорил заморозку российских активов в суде в Люксембурге

Центробанк (ЦБ) России оспорил в суде в Люксембурге регламент Евросоюза (ЕС), которым была введена бессрочная блокировка российских активов, сообщила пресс-служба регулятора. Речь идет о регламенте Совета ЕС от 12 декабря 2025 года. С его принятием активы заморозили на неопределенный срок, тогда как до этого страны Европы должны были каждые полгода проводить голосование о продлении заморозки.

В ЦБ уточнили, что этим регламентом была исключена возможность судебной защиты нарушенных прав на активы. Также были нарушены «базовые и неотъемлемые права на доступ к правосудию, неприкосновенность собственности, принцип суверенного иммунитета государств и их центральных банков», гарантированные международным правом. Кроме того, при принятии регламента были допущены «существенные процедурные нарушения», потому что его одобрили не единогласным решением всех членов ЕС, а большинством голосов, отмечает ЦБ.

«Банк России сохраняет за собой все права, требования, возражения и средства правовой защиты, доступные ему в связи с регламентом ЕС и любыми иными мерами, принятыми Европейским союзом и/или его государствами-членами в отношении Банка России или его активов»,— уточнили в пресс-службе.

12 декабря 2025 года ЦБ подал в Арбитражный суд Москвы иск к бельгийскому депозитарию Euroclear. Сумма иска ЦБ превысила 18 трлн руб. В пресс-службе регулятора сообщили «Ъ», что эта сумма складывается, исходя из трех факторов: заблокированные российские активы, средства ЦБ и упущенная выгода от этих средств. Регулятор также обещал взыскать убытки с европейских банков.

