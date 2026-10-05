Матвиенко предложила облагать лобстеров и лангустинов НДС в размере 22%

Отменить льготы НДС «на деликатесные продукты, включая лобстеров и лангустинов» предложила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко 5 октября в ходе парламентских слушаний по параметрам проекта трехлетнего федерального бюджета. На такую продукцию, по словам госпожи Матвиенко, сейчас действует льготная ставка НДС в 10%. Она предложила стандартный размер налога в 22%. Отмена этой льготы приведет к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет в размере около 6 млрд руб. в год, заявила спикер Совета федерации: «Ну подумаешь, 6 миллиардов — курочка по зернышку клюет».

Повышение НДС на деликатесную продукцию позволит привлечь дополнительные средства, на которые, по словам Валентины Матвиенко, «можно построить, например, две новые школы или детскую больницу». «А любители лобстеров, я думаю, от этого несильно пострадают, попросту не заметят»,— цитирует спикера ТАСС. Необходимость отменить пониженную ставку при продаже деликатесной продукции госпожа Матвиенко упомянула в свете требуемой инвентаризации существующих в разных отраслях налоговых льгот.

В Рыбном союзе заявили “Ъ”, что инициатива спикера Совета федерации направлена на устранение существующего правового пробела в налоговом законодательстве.

Подробнее — в материале «Ъ» «Парламент не место для лангустий».