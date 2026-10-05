Александр Шохин совместит посты главы РСПП и бизнес-омбудсмена
Владимир Путин назначил главу РСПП Александра Шохина уполномоченным по правам предпринимателей. Формализация этого решения, де-факто принятого еще в мае этого года, прерывает четырехлетний период, в течение которого должность защитника бизнеса оставалась вакантной.
Как сообщил сам Александр Шохин, новые обязанности он будет совмещать с прежними — это позволяет недавно измененный закон, по которому бизнес-омбудсмен уже не является госслужащим, но в своей работе использует ресурсы автономной некоммерческой организации, финансируемой в основном из бюджета. В предпринимательском сообществе надеются, что с расширением возможностей господина Шохина бизнес сможет активнее участвовать в обсуждении принимаемых чиновниками решений.
Подробнее — в материале «Ъ» «Дважды уполномоченный»
Практический смысл совмещения — соединить предусмотренные законом инструменты защиты предпринимателей с постоянно работающим каналом сбора обращений бизнеса. Омбудсмен рассматривает жалобы предпринимателей и помогает разрешать судебные споры; через автономную некоммерческую организацию обращения поступают по установленным регламентам в правоохранительные органы и Генпрокуратуру, причем жалобы на чрезмерное силовое давление рассматриваются в центральном аппарате.
При этом после утраты статуса чиновника омбудсмен не сможет приостанавливать решения муниципальных властей, нарушающие права предпринимателей. В таких случаях ему остается ходатайствовать перед судом, поэтому организационный ресурс нового формата сочетается с более узким набором прямых мер воздействия.