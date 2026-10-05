Клиенты Т-Банка смогут уплачивать налоги в рассрочку с кредитной карты

С 5 октября Т-Банк начал предоставлять физлицам возможность оплатить в рассрочку налоги (в том числе НДФЛ, имущественный, транспортный и земельный) за счет кредитной карты. Максимальная сумма операции ограничена доступным лимитом по карте. Как отметили в Т-Банке, «государство получает всю сумму налога сразу, а клиент может вернуть ее банку равными платежами в срок до 24 месяцев». В банке подчеркнули, что рассрочка не является отдельным кредитным продуктом, так как клиент использует действующую кредитную карту в пределах ранее одобренного лимита, а новый кредит или отдельный кредитный договор не оформляются.

Для Т-Банка операция будет учитываться как обычная необеспеченная задолженность по кредитной карте. «Рассматриваемая услуга представляет собой классическое кредитное требование, следовательно, на нее в полном объеме распространяются требования положения Банка России №590-П»,— говорит младший управляющий директор рейтинговой службы НРА Павел Жолобов. По таким требованиям банк «должен формировать резервы, которые, вероятно, войдут в портфель однородных ссуд», отмечает эксперт. Вместе с тем, по словам господина Жолобова, предоставление «рассрочки» для банка — это способ «увеличить использование уже одобренных лимитов и получить дополнительный комиссионный доход».

Источник “Ъ” на банковском рынке также объясняет логику запуска «повышением утилизации лимитов по кредитным картам с возможностью дополнительно заработать».

Подробнее — в материале «Ъ» «Налоги заплатят в кредит».