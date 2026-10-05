Шохин призвал избежать нечестной конкуренции при введении временного управления

Передача компаний во временное управление не должна становиться одним из способов недобросовестной конкуренции, заявил глава РСПП Александр Шохин, который 5 октября был назначен уполномоченным по защите прав предпринимателей. Он добавил, что процесс введения временного управления должен быть прозрачным.

«Безусловно, очень важно, чтобы вот эта работа по передаче во временное управление, чтобы она не была частью недобросовестной конкуренции. Когда, скажем, одни предприниматели находят способы поуправлять достаточно привлекательными активами. Нам хотелось бы, чтобы здесь тоже прозрачность была обеспечена»,— сказал господин Шохин журналистам (цитата по РБК).

В августе президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет правительству вводить временное управление на объектах критической инфраструктуры. Мера может быть принята, если владельцы предприятий не обеспечивают их безопасность, в том числе при атаках БПЛА.

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