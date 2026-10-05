Шохин призвал избежать нечестной конкуренции при введении временного управления
Передача компаний во временное управление не должна становиться одним из способов недобросовестной конкуренции, заявил глава РСПП Александр Шохин, который 5 октября был назначен уполномоченным по защите прав предпринимателей. Он добавил, что процесс введения временного управления должен быть прозрачным.
«Безусловно, очень важно, чтобы вот эта работа по передаче во временное управление, чтобы она не была частью недобросовестной конкуренции. Когда, скажем, одни предприниматели находят способы поуправлять достаточно привлекательными активами. Нам хотелось бы, чтобы здесь тоже прозрачность была обеспечена»,— сказал господин Шохин журналистам (цитата по РБК).
В августе президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет правительству вводить временное управление на объектах критической инфраструктуры. Мера может быть принята, если владельцы предприятий не обеспечивают их безопасность, в том числе при атаках БПЛА.
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По состоянию на 23 сентября 2026 года не было набора четких критериев, при соблюдении или нарушении которых компания автоматически переходила бы во временное управление. Главным критерием передачи называлось владение резидентами недружественных государств.
Временное управление должно завершаться после обеспечения безопасности или восстановления объекта, однако для объектов с разными технологическими особенностями не определено, какие сроки восстановления считать достаточными. Поэтому границы действия механизма зависят не только от решения о его введении, но и от того, как будут оцениваться достижение цели и момент возврата объекта из-под управления.