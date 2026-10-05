Нефтегазовые доходы бюджета РФ в сентябре составили 452 млрд рублей

Из-за лага в уплате налогов сентябрьский рост цен на российскую нефть пока не отразился на нефтегазовых доходах федерального бюджета. За минувший месяц такие поступления составили 452 млрд руб.— немногим больше, чем в августе, и на 22% меньше, чем в прошлом сентябре. Росту сборов помешали направленные на сдерживание цен на бензин возвратные перечисления нефтяникам по топливному демпферу, выросшие в сентябре до рекордных с 2022 года 306 млрд руб. В целом на выполнение изначального плана по нефтегазовым доходам этого года Минфин уже не рассчитывает, ожидая их снижения и в 2027-м.

Налоговые поступления федерального бюджета от добычи и продажи нефти и газа в сентябре составили 452 млрд руб., следует из обнародованных Минфином 5 октября данных. Меньше в этом году с начала конфликта на Ближнем Востоке было только в августе (424 млрд руб.). Показатель на 22% меньше прошлогоднего сентября (582,5 млрд руб.).

Скромный прирост сборов к предыдущему месяцу объясняется рядом причин. В сентябре налоги уплачивались исходя из нефтяных цен и курса рубля в августе. По данным мониторинга Минэкономики, в августе расчетная цена Urals составляла $67,11 за баррель — немногим больше июльских $59,02. Новый рост цены Urals произошел уже в сентябре: 5 октября ведомство сообщило, что в минувшем месяце она подскочила сразу до $92,08 за баррель, но это подорожание скажется на объеме нефтегазовых доходов уже в октябре. Сильно сократили сентябрьские поступления и возвратные вычеты нефтяникам из бюджета.

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