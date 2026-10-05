Нефтегазовые доходы бюджета РФ в сентябре составили 452 млрд рублей
Из-за лага в уплате налогов сентябрьский рост цен на российскую нефть пока не отразился на нефтегазовых доходах федерального бюджета. За минувший месяц такие поступления составили 452 млрд руб.— немногим больше, чем в августе, и на 22% меньше, чем в прошлом сентябре. Росту сборов помешали направленные на сдерживание цен на бензин возвратные перечисления нефтяникам по топливному демпферу, выросшие в сентябре до рекордных с 2022 года 306 млрд руб. В целом на выполнение изначального плана по нефтегазовым доходам этого года Минфин уже не рассчитывает, ожидая их снижения и в 2027-м.
Налоговые поступления федерального бюджета от добычи и продажи нефти и газа в сентябре составили 452 млрд руб., следует из обнародованных Минфином 5 октября данных. Меньше в этом году с начала конфликта на Ближнем Востоке было только в августе (424 млрд руб.). Показатель на 22% меньше прошлогоднего сентября (582,5 млрд руб.).
Скромный прирост сборов к предыдущему месяцу объясняется рядом причин. В сентябре налоги уплачивались исходя из нефтяных цен и курса рубля в августе. По данным мониторинга Минэкономики, в августе расчетная цена Urals составляла $67,11 за баррель — немногим больше июльских $59,02. Новый рост цены Urals произошел уже в сентябре: 5 октября ведомство сообщило, что в минувшем месяце она подскочила сразу до $92,08 за баррель, но это подорожание скажется на объеме нефтегазовых доходов уже в октябре. Сильно сократили сентябрьские поступления и возвратные вычеты нефтяникам из бюджета.
Подробнее — в материале «Ъ» «Бюджетный недолив».
Сентябрьские поступления отражают не текущую цену нефти, а расчетную базу предыдущего месяца: компании платят налоги с учетом цены сырья и курса рубля за предшествующий период. Поэтому подорожание Urals в сентябре должно сказаться на нефтегазовых доходах уже в октябре, а не сразу в сентябрьской статистике.
Итоговый доход федерального бюджета дополнительно уменьшается на выплаты по топливному демпферу. Этот механизм компенсирует нефтяным компаниям разницу между внутренними и внешними ценами, когда экспорт нефтепродуктов выгоднее поставок на российский рынок, тем самым сдерживая рост цен на бензин. При недоборе нефтегазовых доходов средства Фонда национального благосостояния по бюджетным правилам направляются на финансирование дефицита.