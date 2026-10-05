Reuters: советник по нацбезопасности Великобритании посетил Израиль, чтобы сохранить консульство в Иерусалиме
Reuters: советник по нацбезопасности Великобритании тайно посетил Израиль
Советник по национальной безопасности Великобритании Джонатан Пауэлл тайно посетил Израиль на прошлой неделе, чтобы попытаться предотвратить закрытие британского консульства в Восточном Иерусалиме. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, по словам которых переговоры к соглашению не привели.
Израиль обязал Великобританию закрыть консульство в течение 30 дней и вывезти дипломатов. Это произошло после решения Лондона запретить товары, произведенные в поселениях на Западном берегу реки Иордан. Франция и Канада также присоединились к санкциям, но Израиль не принял против них аналогичных мер.
Срок закрытия консульства истекает в четверг. Израильский МИД заявил, что оно будет закрыто, как и было объявлено ранее.
Закрытие консульства стало ответом на британские меры против израильских поселений, а не отдельным спором о его работе. Обсуждавшийся в сентябре 2026 года британский пакет включал не только запрет на ввоз поселенческой продукции: под ограничения могли попасть израильские организации и частные лица, а также застройщики и компании, содействующие расширению поселений.
Израильская реакция развивалась по логике взаимного давления. 8 сентября 2026 года министр финансов Бецалель Смотрич, реагируя на британские планы, призвал выслать британского дипломата и обвинил Лондон в нападках на Израиль; в результате спор об экономических ограничениях был переведен в дипломатическую плоскость, затронув сам формат британского присутствия в Восточном Иерусалиме.