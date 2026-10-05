Reuters: советник по нацбезопасности Великобритании посетил Израиль, чтобы сохранить консульство в Иерусалиме

Советник по национальной безопасности Великобритании Джонатан Пауэлл тайно посетил Израиль на прошлой неделе, чтобы попытаться предотвратить закрытие британского консульства в Восточном Иерусалиме. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, по словам которых переговоры к соглашению не привели.

Израиль обязал Великобританию закрыть консульство в течение 30 дней и вывезти дипломатов. Это произошло после решения Лондона запретить товары, произведенные в поселениях на Западном берегу реки Иордан. Франция и Канада также присоединились к санкциям, но Израиль не принял против них аналогичных мер.

Срок закрытия консульства истекает в четверг. Израильский МИД заявил, что оно будет закрыто, как и было объявлено ранее.

Екатерина Наумова