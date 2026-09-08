Израиль в ответ на санкции закроет британское консульство в Иерусалиме

Израиль решил закрыть британское консульство в Восточном Иерусалиме в ответ на санкции, введенные Лондоном против израильских поселений на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил глава МИД Израиля Гидеон Саар.

По словам министра, решение принято совместно с премьером Биньямином Нетаньяху в качестве демонстрации неприятия британской политики, передает The Times of Israel. Кроме того, Израиль намерен выслать британских представителей из Международного координационного центра помощи Газе, прекратить работу британской программы подготовки палестинских сил на Западном берегу, запретить въезд 11 членам британского парламента.

Сегодня Великобритания, Франция и Канада объявили о запрете на импорт продукции из израильских поселений на Западном берегу. Еще девять стран готовы присоединиться к ограничениям. США инициативу не поддержали. Поводом для введения санкций стали объявленные Израилем тендеры на строительство около 1,2 тыс. домов для поселенцев на Западном берегу.