Для жителей Крыма предлагают полгода выдавать ипотеку под 6%

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, выступая на парламентских слушаниях по параметрам проекта федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов в Совете федерации, предложил ввести отдельную льготную программу для жителей региона. По мнению господина Развожаева, выдавать жилищные кредиты можно по ставке 6% на 15 лет. Саму выдачу таких кредитов предлагается ограничить шестью месяцами. Губернатор предложил запустить программу уже с 1 ноября 2026 года.

В России для отдельных регионов уже действуют льготные программы жилищного кредитования. Так, например, существует дальневосточная ипотека под 2% годовых. По такой же ставке выдается арктическая ипотека.

По словам Михаила Развожаева, мера для Крыма нужна для поддержки строительной отрасли: объем предложения на полуострове вырос, при этом часть построенного и готовящегося к вводу жилья не находит покупателей. По данным единой информсистемы «Наш.Дом.РФ», на начало октября 2026 года в Крыму на этапе строительства находится в общей сложности 2,32 млн кв. м жилья, из которых почти 20% приходится на Ялту, 15% — на Симферополь.

Халиль Аминов