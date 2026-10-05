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Число пострадавших при ударе беспилотников по Курску выросло до шести

Количество пострадавших при ударе беспилотников вооруженных сил Украины по Курску возросло до шести. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в «Максе».

Пять человек пострадали при падении обломков БПЛА на остановку общественного транспорта на улице Энгельса. Среди них двое детей — восьмилетняя девочка и 13-летний юноша. Еще одна женщина ранена при ударе дрона в Железнодорожном округе.

Атака произошла 5 октября. Загорелся электроавтобус, повреждения получил частный дом.

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