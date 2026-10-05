Три человека пострадали из-за падения обломков БПЛА на автобус в Курске

Вооруженные силы Украины ударили беспилотниками по Курску. Обломки сбитых БПЛА упали на электроавтобус. Пострадали три человека, в том числе восьмилетняя девочка. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Инцидент произошел на транспортной остановке на улице Энгельса. Электроавтобус загорелся. Пассажиров эвакуировали. Затруднено движение транспорта, добавил губернатор.

Еще одна женщина пострадала при ударе беспилотников в Железнодорожном округе Курска. Поврежден частный дом.