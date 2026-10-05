Мальдивы отложили на год введение налога для иностранных туроператоров
Мальдивы отложили до 1 сентября 2027 года введение налога в 17% на товары и услуги иностранных туристических компаний. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на сообщение министра туризма Мальдив Мохамеда Амина.
Изначально новые правила должны были вступить в силу с 1 октября 2026 года. Предполагается, что налог будет распространяться на компании, у которых нет постоянного представительства в стране. «Налог в 17% предполагалось взимать в том числе с маржи туроператоров и вознаграждения турагентов. Решение дать рынку дополнительное время можно только приветствовать»,— сообщил соруководитель комитета РСТ по выездному туризму Дмитрий Арутюнов.
24 сентября РСТ обратился в посольство Мальдив и Минэкономразвития России с просьбой исключить российские компании из-под регулирования или приостановить его. По данным союза, с 1 января по 18 августа этого года архипелаг посетили почти 200 тыс. российских туристов. Россия занимает второе место среди зарубежных рынков с долей около 15%, уточнили в РСТ.
Экономический эффект правила связан с тем, что платеж должен был затрагивать доходные элементы работы посредников — маржу туроператора и вознаграждение турагента. Поэтому он влияет не только на расчеты с мальдивскими контрагентами, но и на финансовый результат зарубежных компаний, работающих без постоянного представительства в стране.
Проблема не сводится к размеру ставки: по оценке участника рынка, для контроля, исполнения и проверки корректности такого налога пока нет ни технической, ни практической основы. На этом фоне сама проблема введения налога названа препятствием для будущих объемов реализации туров на Мальдивы, а его уплата, как отмечается в отраслевой оценке, будет уменьшать российскую налоговую базу операторов и их платежи за работу в России.