Мальдивы отложили на год введение налога для иностранных туроператоров

Мальдивы отложили до 1 сентября 2027 года введение налога в 17% на товары и услуги иностранных туристических компаний. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на сообщение министра туризма Мальдив Мохамеда Амина.

Изначально новые правила должны были вступить в силу с 1 октября 2026 года. Предполагается, что налог будет распространяться на компании, у которых нет постоянного представительства в стране. «Налог в 17% предполагалось взимать в том числе с маржи туроператоров и вознаграждения турагентов. Решение дать рынку дополнительное время можно только приветствовать»,— сообщил соруководитель комитета РСТ по выездному туризму Дмитрий Арутюнов.

24 сентября РСТ обратился в посольство Мальдив и Минэкономразвития России с просьбой исключить российские компании из-под регулирования или приостановить его. По данным союза, с 1 января по 18 августа этого года архипелаг посетили почти 200 тыс. российских туристов. Россия занимает второе место среди зарубежных рынков с долей около 15%, уточнили в РСТ.