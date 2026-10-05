В Россию вернулся блогер после трех лет в колумбийской тюрьме

В Москву из Колумбии вернулся российский блогер Сергей Вагин. В латиноамериканской стране его заподозрили в шпионаже и вмешательстве в президентские выборы. Соответствующие материалы прислали коллегам американское ЦРУ и английская MI-6, сообщив, что у россиянина есть псевдоним Агент Шурик. В итоге господина Вагина обвинили только в мошенничестве со спортивными ставками и депортировали.

Как рассказал “Ъ” вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом (ЕКЦС) Иван Мельников, участвовавший в возвращении Сергея Вагина в Россию, блогер прилетел во Внуково в ночь на 5 октября из Колумбии транзитом через Стамбул. По словам господина Мельникова, в Турцию россиянина сопровождали колумбийские силовики. Как отметил собеседник “Ъ”, проведший за решеткой «по надуманным основаниям» около трех с половиной лет «в жесточайших условиях» Вагин «сильно измучен», а его здоровье оставляет желать лучшего.

По данным ЕКЦС, Сергей Вагин был задержан колумбийской контрразведкой в марте 2022 года по подозрению в шпионаже в пользу России и во вмешательстве в президентские выборы.

Согласно рапорту силовиков Колумбии, такие данные были получены из американского ЦРУ и английской разведки MI-6, причем в документах спецслужб говорилось, что у господина Вагина имеется оперативный псевдоним — Агент Шурик.

По словам Ивана Мельникова, уроженец Калининграда Сергей Вагин несколько лет назад увлекся путешествиями, вел блог о зарубежных поездках, подписчиками которого были около тысячи человек, в Колумбии влюбился в местную девушку и решил там остаться. Вместе с несколькими колумбийцами он открыл небольшую букмекерскую контору, принимавшую ставки на спортивные соревнования. Все документы у россиянина, включая разрешение на работу, были в полном порядке.

Подробнее — в материале «Ъ» «От шпионажа осталась одна депортация»