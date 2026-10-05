От шпионажа осталась одна депортация

В Москву из Колумбии вернулся российский блогер Сергей Вагин. В латиноамериканской стране его заподозрили в шпионаже и вмешательстве в президентские выборы. Соответствующие материалы прислали коллегам американское ЦРУ и английская MI-6, сообщив, что у россиянина есть псевдоним Агент Шурик. В итоге господина Вагина обвинили только в мошенничестве со спортивными ставками и депортировали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После трех с половиной лет тюрьмы Сергей Вагин (в центре) дождался депортации на родину

Фото: Генеральная прокуратура Колумбии После трех с половиной лет тюрьмы Сергей Вагин (в центре) дождался депортации на родину

Фото: Генеральная прокуратура Колумбии

Как рассказал “Ъ” вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом (ЕКЦС) Иван Мельников, участвовавший в возвращении Сергея Вагина в Россию, блогер прилетел во Внуково в ночь на 5 октября из Колумбии транзитом через Стамбул. По словам господина Мельникова, в Турцию россиянина сопровождали колумбийские силовики. Как отметил собеседник “Ъ”, проведший за решеткой «по надуманным основаниям» около трех с половиной лет «в жесточайших условиях» Вагин «сильно измучен», а его здоровье оставляет желать лучшего.

По данным ЕКЦС, Сергей Вагин был задержан колумбийской контрразведкой в марте 2022 года по подозрению в шпионаже в пользу России и во вмешательстве в президентские выборы.

Согласно рапорту силовиков Колумбии, такие данные были получены из американского ЦРУ и английской разведки MI-6, причем в документах спецслужб говорилось, что у господина Вагина имеется оперативный псевдоним — Агент Шурик.

По словам Ивана Мельникова, уроженец Калининграда Сергей Вагин несколько лет назад увлекся путешествиями, вел блог о зарубежных поездках, подписчиками которого были около тысячи человек, в Колумбии влюбился в местную девушку и решил там остаться. Вместе с несколькими колумбийцами он открыл небольшую букмекерскую контору, принимавшую ставки на спортивные соревнования. Все документы у россиянина, включая разрешение на работу, были в полном порядке.

В Колумбии Сергей Вагин продолжал вести блог, в котором зафиксировал в том числе уличные беспорядки, случившиеся в преддверии президентских выборов 2022 года. После этого и появились официальные сообщения об аресте россиянина, якобы организовывавшего митинги и всячески мешавшего предвыборной кампании действующего президента. «Согласно положениям конституции Колумбии, военные контрразведчики вообще не имели права возбуждать уголовное дело против гражданского лица, но так и произошло»,— подчеркнул господин Мельников.

В итоге Сергею Вагину обвинение по политическим статьям предъявлено так и не было, ему вменили в вину незаконный перевод денежных средств, преступный сговор и неправомерное использование компьютерных сетей, в частности применение при работе со ставками VPN, хотя местным законодательством это не воспрещается.

В тюрьме Сергей Вагин провел три с половиной года, хотя предельный срок предварительного заключения составляет два года и лишь в исключительных случаях, обычно связанных с главарями наркокартелей, достигает трех.

Суд над ним так и не начался, а продление ареста объясняли попытками самого россиянина затянуть процесс. Речь шла об отказе от участия в слушаниях из-за отсутствия адвоката и переводчика, которых россиянину с момента ареста не предоставили. В тюрьме заключенному официально не разрешали пользоваться телефонной связью, иногда ему удавалось звонить по мобильному нелегально. Время от времени Вагина переводили в «одиночку», где не было даже воды в кране. Однажды его поместили в одну камеру с наркоторговцами, и жизни россиянина в тот момент угрожала реальная опасность. «Сергей около десяти раз объявлял голодовку в знак протеста»,— рассказал “Ъ” господин Мельников. По его словам, в тюрьме вес Вагина с обычных 90–100 кг иногда падал до 45–50 кг.

Российские дипломаты и Иван Мельников постоянно обращались во все колумбийские и международные инстанции, но получали в основном формальные отписки. В прошлом году Сергея Вагина все же отпустили, изъяв при этом все документы, чтобы исключить возможность выезда из Колумбии. Денег у него не было ни на адвокатов, ни на аренду жилья, но на помощь пришли правозащитники и Фонд поддержки и защиты прав соотечественников за рубежом.

Решение о депортации россиянина на родину без рассмотрения его уголовного дела в суде последовало после того, как Сергей Вагин выступил в эфире одной из самых рейтинговых радиостанций страны. Его задержали, поместили в миграционный центр и отправили самолетом из страны. Официальной причиной было названо истечение сроков действия документов на пребывание в стране, которые он, находясь в тюрьме, продлить попросту не мог.

«История закончилась со знаком плюс, главное, что Сергей дома и может заниматься восстановлением здоровья»,— резюмировал господин Мельников.

Сергей Сергеев