ВС решит, можно ли взыскать с компании дивиденды при нехватке у нее чистых активов

ВС рассмотрит спор между юрлицом и его мажоритарным акционером. В июле 2020-го мажоритарий российского завода, владеющий 99,99% голосов, на общем собрании акционеров одобрил распределение части прибыли предприятия за 2019 год на выплату дивидендов в общей сумме 1,9 млн руб. Между тем на тот момент уставный капитал завода составлял 195,93 млн руб., а стоимость чистых активов — всего 165,2 млн руб. В этой связи предприятие не стало перечислять акционерам дивиденды. Ситуация с нехваткой чистых активов сохранялась до конца 2024 года. После ее исправления, в апреле 2025-го, мажоритарий подал иск о взыскании с завода 2,8 млн руб., включая дивиденды по акциям за 2019 год и проценты, набежавшие с 2020 года.

В суде эмитент настаивал, что нельзя было распределять прибыль при финансовой нестабильности компании. Непокрытый убыток по итогам первого полугодия 2020 года составлял около 31 млн руб., о чем мажоритарный акционер был уведомлен еще до проведения общего собрания, указывал ответчик. Кроме того, завод ссылался на пропуск срока исковой давности.

Суд первой инстанции удовлетворил иск и взыскал дивиденды с процентами. Апелляция, напротив, отказала мажоритарию, указав, что на требования о взыскании дивидендов распространяется особый трехлетний пресекательный срок исковой давности по п. 9 ст. 42 закона об АО. Это значит, что правило о перерыве течения срока или его восстановлении здесь не применяется. Но окружной суд снова поддержал взыскание дивидендов в пользу мажоритария, согласившись с перерывом течения срока для подачи иска и с тем, что завод использовал формальный предлог для отказа в выплате.

Теперь по жалобе эмитента акций дело передали в экономколлегию ВС.

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