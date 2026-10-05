ВС решит, можно ли взыскать с компании дивиденды при нехватке у нее чистых активов
ВС рассмотрит спор между юрлицом и его мажоритарным акционером. В июле 2020-го мажоритарий российского завода, владеющий 99,99% голосов, на общем собрании акционеров одобрил распределение части прибыли предприятия за 2019 год на выплату дивидендов в общей сумме 1,9 млн руб. Между тем на тот момент уставный капитал завода составлял 195,93 млн руб., а стоимость чистых активов — всего 165,2 млн руб. В этой связи предприятие не стало перечислять акционерам дивиденды. Ситуация с нехваткой чистых активов сохранялась до конца 2024 года. После ее исправления, в апреле 2025-го, мажоритарий подал иск о взыскании с завода 2,8 млн руб., включая дивиденды по акциям за 2019 год и проценты, набежавшие с 2020 года.
В суде эмитент настаивал, что нельзя было распределять прибыль при финансовой нестабильности компании. Непокрытый убыток по итогам первого полугодия 2020 года составлял около 31 млн руб., о чем мажоритарный акционер был уведомлен еще до проведения общего собрания, указывал ответчик. Кроме того, завод ссылался на пропуск срока исковой давности.
Суд первой инстанции удовлетворил иск и взыскал дивиденды с процентами. Апелляция, напротив, отказала мажоритарию, указав, что на требования о взыскании дивидендов распространяется особый трехлетний пресекательный срок исковой давности по п. 9 ст. 42 закона об АО. Это значит, что правило о перерыве течения срока или его восстановлении здесь не применяется. Но окружной суд снова поддержал взыскание дивидендов в пользу мажоритария, согласившись с перерывом течения срока для подачи иска и с тем, что завод использовал формальный предлог для отказа в выплате.
Теперь по жалобе эмитента акций дело передали в экономколлегию ВС.
Подробнее — в материале «Ъ» «Прибыло, да сплыло».
Запрет на выплату дивидендов действует, когда стоимость чистых активов ниже уставного капитала и резервного фонда. Его задача — не допустить распределения средств в ущерб кредиторам компании, поэтому спор касается не только права акционера на уже объявленную сумму, но и допустимости такой выплаты с точки зрения защиты кредиторов.
Восстановление стоимости чистых активов меняет финансовое положение общества, но не дает автоматического ответа на вопрос о ранее принятом решении. Верховному суду предстоит определить, может ли последующее устранение недостатка активов сделать выполнимым обязательство, возникшее при действовавшем запрете, или такой запрет препятствует выплате дивидендов независимо от последующего улучшения показателей.