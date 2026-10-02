Трамп: США не будут вводить запрет на экспорт дизельного топлива
США не будут вводить запрет на экспорт дизельного топлива. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в разговоре с журналистами на лужайке у Белого дома.
«Мы никогда не собирались этого делать... По сути, Европа поступила отлично, потому что там в обороте много дизельного топлива. У них есть дизель. Они используют дизель в разы больше, чем большинство других стран, и поступили просто великолепно»,— сказал господин Трамп. Президент добавил, что власти США «никогда не рассматривали» вопрос о введении запрета на экспорт дизеля.
До этого о возможных ограничениях говорили министр финансов США Скотт Бессент и сам Дональд Трамп. Politico писало, что в Белом доме рассматривают запрет экспорта дизеля на 90 дней, чтобы сдержать рост цен на него. В последние недели цены на дизельное топливо в США и Европе сильно выросли из-за повреждений нефтеперерабатывающих заводов на Ближнем Востоке и в России. Сегодня страны G7 договорились высвободить из запасов 100 млн баррелей нефтепродуктов, в том числе дизельного топлива.
Отказ от ограничения означает, что американский дизель продолжит поступать на внешние рынки без искусственного перенаправления объемов внутрь страны. По оценке Goldman Sachs, сам запрет снизил бы цены в США примерно на 4%, но одновременно повысил бы их в Европе на 2%, поэтому отказ от него сохраняет противоположное распределение предложения между этими рынками.
Длительное ограничение столкнулось бы не только с вопросом цен, но и с нехваткой места для хранения: при 90-дневном запрете доступные резервуары в США заполнились бы чуть более чем за месяц. Перенастройка нефтепереработки в пользу бензина и керосина дала бы лишь несколько процентов дополнительного эффекта, а остальное пришлось бы компенсировать сокращением переработки.