Трамп: США не будут вводить запрет на экспорт дизельного топлива

США не будут вводить запрет на экспорт дизельного топлива. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в разговоре с журналистами на лужайке у Белого дома.

«Мы никогда не собирались этого делать... По сути, Европа поступила отлично, потому что там в обороте много дизельного топлива. У них есть дизель. Они используют дизель в разы больше, чем большинство других стран, и поступили просто великолепно»,— сказал господин Трамп. Президент добавил, что власти США «никогда не рассматривали» вопрос о введении запрета на экспорт дизеля.

До этого о возможных ограничениях говорили министр финансов США Скотт Бессент и сам Дональд Трамп. Politico писало, что в Белом доме рассматривают запрет экспорта дизеля на 90 дней, чтобы сдержать рост цен на него. В последние недели цены на дизельное топливо в США и Европе сильно выросли из-за повреждений нефтеперерабатывающих заводов на Ближнем Востоке и в России. Сегодня страны G7 договорились высвободить из запасов 100 млн баррелей нефтепродуктов, в том числе дизельного топлива.