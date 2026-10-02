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Трамп: США не будут вводить запрет на экспорт дизельного топлива

США не будут вводить запрет на экспорт дизельного топлива. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в разговоре с журналистами на лужайке у Белого дома.

«Мы никогда не собирались этого делать... По сути, Европа поступила отлично, потому что там в обороте много дизельного топлива. У них есть дизель. Они используют дизель в разы больше, чем большинство других стран, и поступили просто великолепно»,— сказал господин Трамп. Президент добавил, что власти США «никогда не рассматривали» вопрос о введении запрета на экспорт дизеля.

До этого о возможных ограничениях говорили министр финансов США Скотт Бессент и сам Дональд Трамп. Politico писало, что в Белом доме рассматривают запрет экспорта дизеля на 90 дней, чтобы сдержать рост цен на него. В последние недели цены на дизельное топливо в США и Европе сильно выросли из-за повреждений нефтеперерабатывающих заводов на Ближнем Востоке и в России. Сегодня страны G7 договорились высвободить из запасов 100 млн баррелей нефтепродуктов, в том числе дизельного топлива.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Отказ от ограничения означает, что американский дизель продолжит поступать на внешние рынки без искусственного перенаправления объемов внутрь страны. По оценке Goldman Sachs, сам запрет снизил бы цены в США примерно на 4%, но одновременно повысил бы их в Европе на 2%, поэтому отказ от него сохраняет противоположное распределение предложения между этими рынками.

Длительное ограничение столкнулось бы не только с вопросом цен, но и с нехваткой места для хранения: при 90-дневном запрете доступные резервуары в США заполнились бы чуть более чем за месяц. Перенастройка нефтепереработки в пользу бензина и керосина дала бы лишь несколько процентов дополнительного эффекта, а остальное пришлось бы компенсировать сокращением переработки.

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