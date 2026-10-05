Внебиржевой курс доллара взлетел почти на 2% и закрепился выше 85 руб./$

По данным агентства «МФД-Инфоцентр», в ходе торгов 5 октября внебиржевой курс доллара поднимался до отметки 85,37 руб./$ — максимума с 10 сентября. Это на 1,57 руб. (1,9%) выше значений закрытия пятницы. Локальный максимум обновил и биржевой курс юаня. В ходе торгов на Московской бирже он поднимался до 12,77 руб./CNY, максимального значения с 9 сентября.

Обновление локальных максимумов сопровождалось возросшей активностью инвесторов. За час до закрытия биржевых торгов юанем с поставкой «завтра» объем торгов составил 14,2 млрд CNY (около 180 млрд руб.), что на 24% выше среднедневного значения в сентябре. При этом в начале месяца активность традиционно более низкая из-за сокращения операций экспортерами. Вдобавок к этому на этой неделе в Китае длинные выходные, а потому активность импортеров также традиционно более низкая.

Взлет курса и высокая активность были спровоцированы публикацией Минфином параметров операций в рамках бюджетного правила. С 7 октября по 6 ноября министерство направит на покупку валюты и золота 279,4 млрд руб., по 12,7 млрд руб. в день. С учетом корректировок Банка России фактические операции составят 12,12 млрд руб. против символических 1,92 млрд руб. в сентябре. Как отмечает старший стратег по рынкам облигаций, ставок и валют аналитической компании «Эйлер» Виталий Наумов, за 40 минут после объявления оборот юанем составил 3,4 млрд CNY, что в 2,5 раза выше результата за тот же период времени после сентябрьского объявления.

Подробнее — в материале «Ъ» «Минфин поддержал доллар».