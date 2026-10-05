Участник боев в Донбассе арестован за двойное убийство

Суд в Москве по ходатайству следствия арестовал до 3 декабря бывшего донецкого ополченца, ныне предпринимателя и тренера Теймураза Гогиашвили. По версии следствия, он убил свою сожительницу Елену Церетели и ее дочь Дарью. Тела женщины и девушки накануне нашли в столице. Фигурант хранил дома и огнестрельное оружие, которое, возможно, привез из Донбасса.

Кузьминский райсуд столицы 5 октября, удовлетворив ходатайство СКР, заключил под стражу Теймураза Гогиашвили. Ему инкриминировали п. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное из корыстных побуждений) и два эпизода ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов).

В ходатайстве следователь указывал, что фигуранту вменяют в вину особо тяжкие преступления, за которые может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы, и в случае избрания более мягкой меры пресечения он может попытаться скрыться или уничтожить доказательства. Фигурант против ареста не возражал.

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