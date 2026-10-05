Ополчился на женщин

Суд в Москве по ходатайству следствия арестовал до 3 декабря бывшего донецкого ополченца, ныне предпринимателя и тренера Теймураза Гогиашвили. По версии следствия, он убил свою сожительницу Елену Церетели и ее дочь Дарью. Тела женщины и девушки накануне нашли в столице. Фигурант хранил дома и огнестрельное оружие, которое, возможно, привез из Донбасса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Теймураз Гогиашвили признал вину частично

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Теймураз Гогиашвили признал вину частично

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Кузьминский райсуд столицы 5 октября, удовлетворив ходатайство СКР, заключил под стражу Теймураза Гогиашвили. Ему инкриминировали п. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное из корыстных побуждений) и два эпизода ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов).

В ходатайстве следователь указывал, что фигуранту вменяют в вину особо тяжкие преступления, за которые может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы, и в случае избрания более мягкой меры пресечения он может попытаться скрыться или уничтожить доказательства. Фигурант против ареста не возражал.

Как уже рассказывал “Ъ”, днем 3 октября 2026 года в квартире жилого дома, расположенного на Жулебинском бульваре Москвы, нашли фрагменты тела женщины. Также следователи и оперативники обнаружили в помещении тайник с огнестрельным оружием. Криминалисты выявили замытые следы крови, которые дали основание предполагать, что и само убийство произошло в квартире. Жертвой преступника стала 53-летняя Елена Церетели, в прошлом жена ресторатора Мамуки Церетели. Они уже несколько лет не жили вместе, но общие бизнес-проекты у них сохранились.

Сыщики выяснили, что у Елены Церетели в последнее время имелся сожитель, Теймураз Гогиашвили. У мужчины был гараж в Новой Москве. Правоохранители отправились туда с обыском и нашли в боксе убитую дочь Елены Церетели, 19-летнюю Дарью, а также еще один схрон с оружием.

По некотором данным, сначала преступник убил девушку — он привез ее в гараж и там застрелил. Затем поехал в квартиру, там застрелил ее мать и расчленил тело, пытаясь скрыть следы преступления. Мотивом могли послужить финансовые разногласия или бытовой конфликт.

Теймураза Гогиашвили задержали 4 октября в Воронежской области, с ним была 40-летняя спутница. Ее сейчас проверяют на возможную причастность к убийствам.

«Вину в совершении инкриминируемых преступных деяний обвиняемый признал частично. С его участием проведена проверка показаний в гараже на территории Новой Москвы и в квартире на Жулебинском бульваре, где он подтвердил ранее данные показания. Обвиняемый пояснил, что после совершения убийств он пытался скрыть следы, замывая кровь в помещениях»,— сообщили в СКР.

Теймураз Гогиашвили родом из Донецка, учился в Луганске. Участвовал в боевых действиях в Донбассе в составе подразделения «Спарта», а затем переехал в Москву, где занимался бизнесом.

В 2020 году Гогиашвили запретили въезд в страну на три года из-за двух административных правонарушений. Он оспорил это решение, указав, что на тот момент был женат на гражданке России, имел несовершеннолетних детей с российским гражданством, разрешение на работу и вид на жительство.

Как следует из открытых источников, он зарегистрирован как ИП. Занимался продажей автозапчастей и оказывал услуги в качестве фитнес-тренера.

Следователи выразили сомнения в адекватности фигуранта, назначив ему судебную психолого-психиатрическую экспертизу.

Ефим Брянцев