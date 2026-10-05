Российские волейболистки примут участие в ЧМ-2027 в США и Канаде

Первым топовым соревнованием для российского волейбола после отмены санкционного режима станет женский чемпионат мира, который в будущем году примут США и Канада. Международная федерация волейбола (FIVB) включила российскую сборную в список его участниц. Россиянки, в составе которых есть несколько элитных игроков, в том числе выступающих в сильнейшей лиге — турецкой, наверняка будут претендовать на медали турнира.

В понедельник, 5 октября, Международная федерация волейбола объявила список из 32 команд, которые классифицировались на очередной женский чемпионат мира. Он пройдет с 20 августа по 5 сентября 2027 года в США и Канаде. В числе участниц первенства оказалась и сборная России. Североамериканские состязания, таким образом, станут, скорее всего, первыми среди имеющих самый высший ранг для российских представителей в основных командных игровых видах спорта после длящегося с 2022 года, то есть с момента введения международных санкций, перерыва.

Этот исключительно важный и популярный спортивный сегмент стал едва ли не главной их жертвой. Если в индивидуальных соревнованиях российские спортсмены во многих видах давно имели возможность выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе, то в отношении видов командных действовал строгий запрет. Новые рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК), выпущенные в июле, призвали снять все ограничения, допустив атлетов и команды из России на турниры с флагом и гимном. Однако большинство отвечающих за сегмент федераций до сих пор придерживаются прежнего «изоляционного» подхода. Например, россияне пока не получили допуск ни в футболе, ни в баскетболе, ни в хоккее.

Волейбол в этом смысле оказался счастливым исключением. FIVB чрезвычайно оперативно отреагировала на появление свежих рекомендаций МОК, вскоре объявив о полной отмене санкционного режима. Правда, мужская сборная, которой достался шанс сыграть на ближайшем чемпионате мира — в 2027 году в Польше, отказалась от него «из соображений безопасности».

Подробнее — в материале «Ъ» «Российские волейболистки начнут Америкой».