Российские волейболистки начнут Америкой

Первым топовым соревнованием для российского волейбола после отмены санкционного режима станет женский чемпионат мира, который в будущем году примут США и Канада. Международная федерация волейбола (FIVB) включила российскую сборную в список его участниц. Россиянки, в составе которых есть несколько элитных игроков, в том числе выступающих в сильнейшей лиге — турецкой, наверняка будут претендовать на медали турнира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сборная России, имеющая в своем составе таких игроков, как Марина Маркова, признанная лучшей волейболисткой турецкой лиги — сильнейшей в Европе, безусловно, будет претендовать на медали чемпионата мира

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС Сборная России, имеющая в своем составе таких игроков, как Марина Маркова, признанная лучшей волейболисткой турецкой лиги — сильнейшей в Европе, безусловно, будет претендовать на медали чемпионата мира

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В понедельник, 5 октября, Международная федерация волейбола объявила список из 32 команд, которые классифицировались на очередной женский чемпионат мира. Он пройдет с 20 августа по 5 сентября 2027 года в США и Канаде. В числе участниц первенства оказалась и сборная России. Североамериканские состязания, таким образом, станут, скорее всего, первыми среди имеющих самый высший ранг для российских представителей в основных командных игровых видах спорта после длящегося с 2022 года, то есть с момента введения международных санкций, перерыва.

Этот исключительно важный и популярный спортивный сегмент стал едва ли не главной их жертвой. Если в индивидуальных соревнованиях российские спортсмены во многих видах давно имели возможность выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе, то в отношении видов командных действовал строгий запрет. Новые рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК), выпущенные в июле, призвали снять все ограничения, допустив атлетов и команды из России на турниры с флагом и гимном. Однако большинство отвечающих за сегмент федераций до сих пор придерживаются прежнего «изоляционного» подхода. Например, россияне пока не получили допуск ни в футболе, ни в баскетболе, ни в хоккее.

Волейбол в этом смысле оказался счастливым исключением. FIVB чрезвычайно оперативно отреагировала на появление свежих рекомендаций МОК, вскоре объявив о полной отмене санкционного режима. Правда, мужская сборная, которой достался шанс сыграть на ближайшем чемпионате мира — в 2027 году в Польше, отказалась от него «из соображений безопасности».

Еще одним проявлением «лояльности» к российской стороне было решение в период отстранения заморозить рейтинговые очки сборных страны.

Собственно, благодаря высокому — 11-му — месту в рейтинге ее женская команда квалифицировалась на чемпионат мира вместе с теми, кто отбирался на него через различные турниры. Об этом обстоятельстве, комментируя новость из FIVB, напомнил и президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко. Сообщив в своем заявлении, что «надеется на то, что «политика больше не будет вмешиваться в спорт», господин Шевченко пообещал, что ВФВ «готова делать то, чем и должна заниматься спортивная федерация: развивать волейбол, укреплять международное сотрудничество и готовить спортсменов к крупнейшим соревнованиям». «Допуск сборной России к чемпионату мира для нас прежде всего означает возвращение к полноценной спортивной конкуренции. Мы хотим думать только о спорте: о подготовке команды, уровне игры, соперниках и результате на площадке. Именно спорт должен быть в центре нашего внимания»,— резюмировал Станислав Шевченко, добавив, что мировое первенство будет «отличной проверкой для команды накануне Олимпийских игр в Лос-Анджелесе». Они состоятся летом 2028 года.

Впрочем, нет сомнений, что сборная России, которую с прошлого года тренирует Константин Ушаков, на чемпионате мира, несмотря на долгий перерыв в выступлениях, будет не просто «проверять» себя, а претендовать на медали. Ее последние крупные успехи, правда, датированы еще первой половиной предыдущего десятилетия: это два подряд золота чемпионатов Европы — 2013 и 2015 годов. Но и после этих взлетов команда сохраняла чрезвычайно высокий статус. Престижных наград она не завоевывала, но постоянно находилась неподалеку от них. Так было и на тех соревнованиях, что предшествовали введению санкционного режима. На состоявшихся в 2021 году Олимпиаде в Токио и чемпионате Европы российская сборная сходила с дистанции в четвертьфинале.

При этом нет ощущения, что изоляция негативно сказалась на ее потенциале. Наоборот, кажется, что потенциал даже вырос — к примеру, благодаря созреванию молодых игроков, уже успевших превратиться в суперзвезд мирового волейбола.

Речь прежде всего о спортсменках, играющих в грандах турецкой лиги, сильнейшей сейчас в Европе,— доигровщицах Арине Федоровцевой и Марине Марковой. Выступая за «Фенербахче» и «Вакыфбанк», они регулярно располагаются в верхней части классификаций в различных статистических номинациях. А для Марковой минувший сезон получился и вовсе триумфальным. Ее «Вакыфбанк» победил и в национальном первенстве, и в Лиге чемпионов. Россиянка же была признана лучшим игроком турецкого чемпионата.

О потенциале сборной России можно судить и по товарищеским матчам, которые она проводила в изоляции. Скажем, в августе россиянки дважды встречались в гостях с входящими в число лидеров женского волейбола сербками. В первой игре была зафиксирована предусмотренная регламентом (хоть и невозможная на официальных турнирах) ничья — 2:2. Во втором сборная Сербии взяла верх с огромным трудом — в пяти партиях.

Алексей Доспехов