Минобороны России отчиталось об ударе по судну в Одесской области

Составлено ИИ-Ассистентъ

Перевозка военных грузов сухогрузом связывает уязвимость самого судна с портовой инфраструктурой: при ударе опасность может распространиться на место разгрузки и находящиеся рядом контейнеры. В мае 2025 года Минобороны сообщало, что после поражения контейнеровоза в порту Одессы детонировали выгруженные на причал боеприпасы и контейнеры, возник сильный пожар.

В августе 2026 года Минобороны сообщало о поражении в Южном двух судов с грузами для вооруженных сил Украины и инфраструктуры для разгрузки техники и снаряжения. По данным ведомства, удары по украинским портам и судам в Черном море наносились с середины июля, поэтому риск для такой логистики связан не только с морским переходом, но и с портовой операцией.