Минобороны России отчиталось об ударе по судну в Одесской области
Вооруженные силы России ударили беспилотниками по сухогрузу в порту Южный в Одесской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Судно использовалось для доставки грузов для вооруженных сил Украины, указано в сообщении.
В ночь на 5 октября российские военнослужащие ударили по электроподстанции Кочеток в Харьковской области. Также атаке подвергся почтовый пункт Вилково в Одесской области, сообщало Минобороны.
Перевозка военных грузов сухогрузом связывает уязвимость самого судна с портовой инфраструктурой: при ударе опасность может распространиться на место разгрузки и находящиеся рядом контейнеры. В мае 2025 года Минобороны сообщало, что после поражения контейнеровоза в порту Одессы детонировали выгруженные на причал боеприпасы и контейнеры, возник сильный пожар.
В августе 2026 года Минобороны сообщало о поражении в Южном двух судов с грузами для вооруженных сил Украины и инфраструктуры для разгрузки техники и снаряжения. По данным ведомства, удары по украинским портам и судам в Черном море наносились с середины июля, поэтому риск для такой логистики связан не только с морским переходом, но и с портовой операцией.