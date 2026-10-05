Минобороны: ВС РФ поразили электроподстанцию Кочеток в Харьковской области

Российские военнослужащие ударили по электроподстанции Кочеток в Харьковской области. Также атаке подвергся почтовый пункт Вилково в Одесской области. Его использовали для переброски военных грузов, сообщила пресс-служба Минобороны России.

Кроме того, под удар вооруженных сил РФ в Одесской области попали хранилища с горюче-смазочными материалами, предназначенные для обеспечения ВСУ. В том же регионе поражен сухогруз с военным имуществом. Еще одно судно с военными грузами атаковано южнее Одессы.