На Запорожской АЭС заявили о контроле над ситуацией после атак ВСУ

Радиационный фон на Запорожской АЭС после атак вооруженных сил Украины остается в норме. Об этом заявили в пресс-службе атомной станции.

«Ситуация находится под контролем персонала. Круглосуточно ведется контроль параметров безопасности»,— уточнили в пресс-службе ЗАЭС. При этом, по словам специалистов, общая ситуация остается напряженной, поскольку атаки ВСУ создают риск повреждения расположенной рядом инфраструктуры станции и угрозу для персонала.

Ранее под ударами украинских военных оказались лабораторно-бытовой корпус №2 ЗАЭС, расположенный в 200 м от энергоблоков №4 и №5, а также здание переработки радиоактивных отходов. Также 4 октября в районе Мелитополя беспилотник ВСУ атаковал «Газель», следовавшую в Энергодар с грузом для нужд Запорожской АЭС. Водитель погиб на месте, машина полностью выгорела.

По данным руководства атомной станции, за последние четыре с половиной месяца украинская армия нанесла более 750 ударов БПЛА и артиллерией по станции и ее городу-спутнику Энергодару. За это время 20 человек погибли, более 100 получили ранения.

Александр Дремлюгин, Симферополь