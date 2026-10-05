На Запорожской АЭС заявили о контроле над ситуацией после атак ВСУ
Радиационный фон на Запорожской АЭС после атак вооруженных сил Украины остается в норме. Об этом заявили в пресс-службе атомной станции.
«Ситуация находится под контролем персонала. Круглосуточно ведется контроль параметров безопасности»,— уточнили в пресс-службе ЗАЭС. При этом, по словам специалистов, общая ситуация остается напряженной, поскольку атаки ВСУ создают риск повреждения расположенной рядом инфраструктуры станции и угрозу для персонала.
Ранее под ударами украинских военных оказались лабораторно-бытовой корпус №2 ЗАЭС, расположенный в 200 м от энергоблоков №4 и №5, а также здание переработки радиоактивных отходов. Также 4 октября в районе Мелитополя беспилотник ВСУ атаковал «Газель», следовавшую в Энергодар с грузом для нужд Запорожской АЭС. Водитель погиб на месте, машина полностью выгорела.
По данным руководства атомной станции, за последние четыре с половиной месяца украинская армия нанесла более 750 ударов БПЛА и артиллерией по станции и ее городу-спутнику Энергодару. За это время 20 человек погибли, более 100 получили ранения.
Для Запорожской АЭС ключевой уязвимостью остается не только состояние реакторов, но и энергоснабжение: даже при холодном останове внешнее питание необходимо для поддержания безопасности и предотвращения расплавления активной зоны. Поэтому повреждение инфраструктуры, подающей электроэнергию, создает ядерный риск и одновременно мешает ремонтным работам; в ноябре 2025 года станция почти месяц питалась от аварийных дизель-генераторов.
Восстановление внешнего питания стало предметом переговоров МАГАТЭ: после сентябрьских ударов по Запорожской ТЭС были повреждены трансформаторы, важные для подачи электроэнергии на станцию, и агентство добивается восьмого локализованного прекращения огня, чтобы провести ремонт. С сентября 2022 года на ЗАЭС постоянно находится мониторинговая группа МАГАТЭ, однако специалисты агентства также отмечали нестабильное энергоснабжение, проблемы с технической водой, сокращение квалифицированного персонала, поставками оборудования и доступом в отдельные помещения.