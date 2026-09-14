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ВСУ нанесли более 750 ударов по ЗАЭС и Энергодару за четыре с половиной месяца

За последние четыре с половиной месяца по Запорожской АЭС (ЗАЭС) и Энергодару в Запорожской области украинская армия нанесла более 750 ударов БПЛА и артиллерией. 20 человек погибли, 9 из них — сотрудники ЗАЭС, более 100 получили ранения, заявили в пресс-службе ЗАЭС.

По словам специалистов, с конца апреля оперативная обстановка на площадке ядерной станции и в ее городе-спутнике сильно обострилась из-за непрекращающихся атак ВСУ.

Ранее генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев рассказал на встрече с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси об ударах ВСУ по бензовозам, доставлявшим топливо на ЗАЭС для резервных дизель-генераторов, необходимое для обеспечения ядерной безопасности станции в период отсутствия внешнего питания. При атаке два человека погибли, большое количество военных получили ранения.

Глава «Росатома» также анонсировал на этой неделе ротацию инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС.

Александр Дремлюгин, Симферополь

Составлено ИИ-Ассистентъ

Для станции в состоянии холодного останова критично не производство электроэнергии, а ее получение извне: питание нужно, чтобы отводить тепло, которое продолжает выделяться в ядерном топливе. Поэтому повреждение линий электропередачи или срыв подвоза топлива к резервным системам создает риск не для энергоснабжения города как такового, а для поддержания безопасного состояния самой станции.

Дизель-генераторы служат резервом, но не рассчитаны на постоянную работу. По информации, переданной МАГАТЭ российской стороной, запаса топлива для них было не более чем на десять дней; значит, при длительном отсутствии внешнего питания устойчивость системы зависит одновременно от регулярных поставок топлива и исправности генераторов.

В сентябре 2022 года последние работавшие энергоблоки ЗАЭС, пятый и шестой, перевели в холодный останов из-за регулярных обстрелов и обрывов линий электропередачи. Такой режим считается безопасным состоянием реактора: его глушат при низких давлении и температуре охлаждающей воды, но потребность станции в электроэнергии для отвода остаточного тепла сохраняется.

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