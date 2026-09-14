ВСУ нанесли более 750 ударов по ЗАЭС и Энергодару за четыре с половиной месяца
За последние четыре с половиной месяца по Запорожской АЭС (ЗАЭС) и Энергодару в Запорожской области украинская армия нанесла более 750 ударов БПЛА и артиллерией. 20 человек погибли, 9 из них — сотрудники ЗАЭС, более 100 получили ранения, заявили в пресс-службе ЗАЭС.
По словам специалистов, с конца апреля оперативная обстановка на площадке ядерной станции и в ее городе-спутнике сильно обострилась из-за непрекращающихся атак ВСУ.
Ранее генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев рассказал на встрече с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси об ударах ВСУ по бензовозам, доставлявшим топливо на ЗАЭС для резервных дизель-генераторов, необходимое для обеспечения ядерной безопасности станции в период отсутствия внешнего питания. При атаке два человека погибли, большое количество военных получили ранения.
Глава «Росатома» также анонсировал на этой неделе ротацию инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС.
Для станции в состоянии холодного останова критично не производство электроэнергии, а ее получение извне: питание нужно, чтобы отводить тепло, которое продолжает выделяться в ядерном топливе. Поэтому повреждение линий электропередачи или срыв подвоза топлива к резервным системам создает риск не для энергоснабжения города как такового, а для поддержания безопасного состояния самой станции.
Дизель-генераторы служат резервом, но не рассчитаны на постоянную работу. По информации, переданной МАГАТЭ российской стороной, запаса топлива для них было не более чем на десять дней; значит, при длительном отсутствии внешнего питания устойчивость системы зависит одновременно от регулярных поставок топлива и исправности генераторов.
В сентябре 2022 года последние работавшие энергоблоки ЗАЭС, пятый и шестой, перевели в холодный останов из-за регулярных обстрелов и обрывов линий электропередачи. Такой режим считается безопасным состоянием реактора: его глушат при низких давлении и температуре охлаждающей воды, но потребность станции в электроэнергии для отвода остаточного тепла сохраняется.