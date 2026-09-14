ВСУ нанесли более 750 ударов по ЗАЭС и Энергодару за четыре с половиной месяца

За последние четыре с половиной месяца по Запорожской АЭС (ЗАЭС) и Энергодару в Запорожской области украинская армия нанесла более 750 ударов БПЛА и артиллерией. 20 человек погибли, 9 из них — сотрудники ЗАЭС, более 100 получили ранения, заявили в пресс-службе ЗАЭС.

По словам специалистов, с конца апреля оперативная обстановка на площадке ядерной станции и в ее городе-спутнике сильно обострилась из-за непрекращающихся атак ВСУ.

Ранее генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев рассказал на встрече с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси об ударах ВСУ по бензовозам, доставлявшим топливо на ЗАЭС для резервных дизель-генераторов, необходимое для обеспечения ядерной безопасности станции в период отсутствия внешнего питания. При атаке два человека погибли, большое количество военных получили ранения.

Глава «Росатома» также анонсировал на этой неделе ротацию инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС.

Александр Дремлюгин, Симферополь