Даниила Медведева дисквалифицировали в полуфинале China Open против Джоковича

Финал Открытого чемпионата Китая, пекинского турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории 500 с призовым фондом $4,1 млн, пройдет без участия Даниила Медведева. Уступая в полуфинале Новаку Джоковичу, российский теннисист после окончания второго розыгрыша в девятом гейме второй партии случайно попал мячом в лицо болельщику и был наказан дисквалификацией. Таким образом, 39-летний серб, который встретится в решающем матче с австралийцем Алексом де Минауром, получил шанс выиграть свой седьмой титул в Пекине и первый на турнирах ATP в нынешнем сезоне.

В этом матче на кону стояло несколько больше, чем обычно стоит в полуфиналах турниров категории 500. До окончательного формирования списка участников Nitto ATP Finals года еще далеко, но, будучи прямыми конкурентами в борьбе за попадание на это состязание, Новак Джокович и Даниил Медведев наверняка понимали повышенную важность своей шестнадцатой встречи.

Подробнее — в материале «Ъ» «Отмахнуться от финала».