Ивановские дороги ведут в суды

Как стало известно “Ъ”, прокурор Ивановской области Андрей Жугин утвердил обвинение по уголовному делу бывшего начальника регионального Департамента дорожного хозяйства и транспорта (ДДХТ) Дмитрия Вавринчука. Ему инкриминируют получение многомиллионных откатов по госконтрактам на строительство и ремонт дорог. Также экс-чиновнику вменили в вину превышение должностных полномочий за то, что он помогал компании приятеля заключать договоры субподряда с участниками госконтрактов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший директор дептранса Ивановской области Дмитрий Вавринчук

Фото: Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Бывший директор дептранса Ивановской области Дмитрий Вавринчук

Фото: Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области

Прокурор утвердил обвинение Дмитрию Вавринчуку по двум эпизодам получения особо крупных взяток (ч. 6 ст. 290 УК) и в превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК). Дело генерал Жугин направил для рассмотрения в Ленинский райсуд Иваново. Вместе с тем прокуратура подала к бывшему чиновнику иск об обращении в казну государства 50 млн руб. коррупционных доходов.

Как выяснили следователи СКР, вскоре после вступления в должность главы департамента в январе 2019 года чиновник предложил свое покровительство Рашо и Гаджи Фероянам. Первый являлся владельцем дорожных фирм ООО «Дормострой» (ДМС) и ООО «Независимая строительная компания» (НСК), а второй владел ООО ДЭП-17 и ООО ДСУ-1 (в 2020 году переименовали в «Союз Автодор»).

По версии следствия, участники коррупционной сделки договорились, что господин Вавринчук будет заранее сообщать господам Фероянам о проведении конкурсов на заключение госконтрактов с ДДХТ. А затем беспрепятственно принимать их работу и оперативно оплачивать. За это ему гарантировали откаты в размере 1,5% от цены каждого подряда.

В качестве посредника чиновник привлек своего знакомого — главу ООО «Профкомп» Александра Винопала. Последний в ноябре-декабре 2019 года организовал встречу с потенциальными взяткодателями в московском Swissotel, где и огласил предложение директора департамента. В ходе переговоров господа Ферояны смогли снизить сумму откатов до 1%.

В результате за 2020 год департамент заключил с ДМС и НСК десятки госконтрактов на общую сумму более чем 4,2 млрд руб. За это Рашо Фероян через посредника Винопала передал чиновнику взятку на 17 млн руб.

При этом условия «сотрудничества» с Гаджи Ферояном заметно отличались. С него чиновник изначально потребовал 20 млн руб., которые получил от бизнесмена также в конце 2020 года. В декабре 2022 года господин Вавринчук приехал домой к предпринимателю, где потребовал за сохранение сделки более 3,5 млн руб., а также ежемесячно по 1 млн руб. Взятки господин Фероян должен был передавать отцу чиновника, а последний, уверенный в законном происхождении денег,— отдавать своему сыну. Впоследствии предприниматель стал втемную использовать знакомых как посредников.

С апреля 2023 года по октябрь 2024 года, по подсчетам следствия, Гаджи Фероян заплатил чиновнику 21 млн руб. Еще 20 млн руб. господин Вавринчук получил в конце 2023 года за то, чтобы с компаниями взяткодателя заключили два контракта на 320 млн и 300 млн руб. Всего же Гаджи Фероян передал взяток на 64,5 млн руб., а его компании за четыре года получили госконтракты более чем на 11,9 млрд руб.

Обвинения в превышении полномочий связаны с помощью Дмитрия Вавринчука своему приятелю Михаилу Лернеру. Последний попросил чиновника привлечь его организации к работе по госконтрактам с использованием метода холодной регенерации (ресайклинга). Он позволяет повторно использовать старый асфальт, однако его никогда не применяли при работах и у подрядчиков не было необходимого опыта и техники.

В итоге господин Вавринчук поручил сотрудникам департамента включать в сметы работы с применением этого метода.

Также глава департамента встретился с подрядчиками (включая господ Фероянов) и потребовал от них заключать договоры субподряда с компанией господина Лернера.

Последний в марте 2023 года зарегистрировал ООО «Независимые дорожные системы» (НДС), занял пост замгендиректора и де-факто руководил фирмой. С апреля 2023 года по август 2024 года с НДС заключили субподрядных договоров на общую сумму свыше 438 млн руб.

Часть фигурантов дела уже осуждены. Так, 8 августа Ленинский райсуд Иваново приговорил Гаджи Ферояна к трем годам строгого режима и штрафу в 390 млн руб., а одному из посредников при передаче взяток назначили четыре с половиной года колонии. 6 сентября прокуратура также подала к участникам коррупционной схемы иск о взыскании более 1 млрд руб.

Никита Черненко