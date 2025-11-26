Из помойки достали миллиарды

Как стало известно “Ъ”, суд удовлетворил первый в России иск прокуратуры о передаче в доход государства регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), оцениваемого в 5,6 млрд руб. По данным надзора, используя коррупционные связи, семья Ярченковых получила полный контроль над сбором и утилизацией ТКО в Ивановской области и незаконный доход в миллиарды рублей.

Фрунзенский районный суд Иваново 26 ноября удовлетворил антикоррупционный иск прокурора Ивановской области Андрея Жугина. Перед тем как судья Наталья Каманина вынесла решение, прошли прения сторон.

«Если задать себе вопрос, чем богата Ивановская область, то, к сожалению, в последнее время приходит один ответ — коррупцией, которая спрутом охватила почти все сферы региональной деятельности»,— заявил, открывая заседание, прокурор Жугин.

Он рассказал, что в среднем работающие жители области получают порядка 45 тыс. руб., а половину трудоспособного населения составляют пенсионеры и социально незащищенные граждане, которые «думают не что купить, а где сэкономить».

При этом, несмотря на низкий уровень жизни, собираемость платы за коммунальные услуги остается одной из самых высоких в стране и превышает 90%.

«Но все мы со школьной скамьи помним, что нет такого преступления, на которое не пойдет капиталист ради 300% прибыли, даже под страхом виселицы»,— отметил прокурор. Впрочем, по его словам, автору данной крылатой фразы было невдомек, какую прибыль сможет извлечь предприниматель Владимир Ярченков «под покровительством» директора департамента ЖКХ Дениса Кочнева (они являются соответчиками по иску надзора).

По словам прокурора, в 2021 году у Владимира Ярченкова был выбор начать модернизировать отрасль ТКО и бизнес, строить современные полигоны и мусороперерабатывающие заводы, развивая родную область, и создавать новые высокооплачиваемые рабочие места за заложенную для него в тарифе прибыль свыше 100 млн руб. Однако ответчик предпочел «грабить» население родного края, обеспечив себе протекцию в лице директора департамента ЖКХ. Он, по данным надзора, раздробил бизнес, оформив на членов семьи, и извлек свыше 5 млрд суммарного дохода. «Только вдумайтесь в эти цифры: в бедном регионе за счет нас с вами он зарабатывал свыше 1 млрд в год»,— подчеркнул прокурор. Пока семья Ярченковых вкладывала полученные миллиарды в люксовые автомобили и элитную недвижимость в курортных городах, по словам господина Жугина, простым гражданам оставалось только наблюдать, как растут горы невывезенного мусора, на которых пируют крысы.

Ответчики, отмечая, что «капитализм в России никто не запрещал», просили суд отклонить иск, считая предъявленные к ним претензии незаконными и необоснованными.

По данным прокуратуры, в 2016 году между департаментом ЖКХ области и ООО «Чистое поле — Центр» было заключено соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО до конца декабря 2031 года. Впоследствии ООО стало региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, с которым и взаимодействовал руководитель департамента Денис Кочнев.

При этом, установила прокуратура, в группу компаний, аффилированных с региональным оператором, входили два десятка ООО, предоставлявших полный спектр услуг по обработке и захоронению ТКО. Всеми этими компаниями, по данным надзора, фактически руководил Владимир Ярченков, а их учредителем выступала его супруга Лариса Ярченкова, преподававшая в Ивановском государственном медуниверситете. Бухгалтерские услуги предприятиям холдинга оказывало ИП дочери господина Ярченкова Марии, а юридические — его сын, также Владимир Ярченков.

Выстроенная бизнес-модель способствовала уменьшению налоговой нагрузки и получению дивидендов, в то время как деятельность ООО «Региональный оператор по обращению с ТКО» «носила убыточный характер». В свою очередь, ответчик Ярченков, по версии надзора, фактически управлял консолидированной и аффилированной друг с другом группой юридических лиц, созданных с целью выполнения функций регионального оператора по ТКО.

Что касается чиновника Кочнева, то он оказывал общее покровительство компаниям господина Ярченкова и способствовал последнему в развитии бизнеса и обогащению, за что регулярно получал взятки — всего на сумму почти 3,5 млн руб. Данные факты были установлены в рамках расследования уголовного, а также административного дела — о привлечении регионального оператора к ответственности за «незаконное вознаграждение от имени юридического лица» (ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ).

Созданная при общем покровительстве чиновника Кочнева схема, согласно информации УФНС, позволила госпоже Ярченковой в 2021–2024 годах в качестве дивидендов от коммерческих организаций в сфере обработки ТКО, а также доходов ее родственников получить 2,3 млрд руб.

И это при том, что определенная регулятором прибыль оператора по обращению с ТКО за 2021–2025 годы должна была составить порядка 100,8 млн руб.

Учитывая, что активы на общую сумму 5,6 млрд руб. были получены в результате нарушения антикоррупционного законодательства, за счет дачи взятки чиновнику и его покровительства, прокуратура посчитала доходы от деятельности регионального оператора незаконным обогащением. С этим согласился и суд, постановив, что имущество семьи господ Ярченковых, полученное коррупционным путем, включая доли в коммерческих организациях, а также коррупционный доход в размере 2,3 млрд руб. подлежат обращению в доход государства. Изначально иск был заявлен на 5,2 млрд руб., но в ходе разбирательства его сумма выросла.

Ответчики планируют обжаловать судебное решение.

