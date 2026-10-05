Бывший депутат Думы Андрей Дорошенко арестован в Сочи по делу о мошенничестве

Центральный райсуд Сочи 5 октября избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 19 ноября бывшему депутату Госдумы Андрею Дорошенко, обвиняемому в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Защита экс-депутата просила отправить его под домашний арест либо отпустить под залог, однако суд отклонил эти предложения. Признает ли Андрей Дорошенко вину, пока неизвестно. Ущерб, нанесенный бюджету действиями экс-парламентария и его предполагаемых сообщников, оценивается в 1,8 млрд руб.

Уголовное дело о масштабных хищениях бюджетных средств, выделяемых на строительство и ремонт автодорог, было возбуждено в январе 2026 года, однако в тот момент Андрей Дорошенко пользовался депутатской неприкосновенностью. В качестве обвиняемых в начале расследования были привлечены высокопоставленные сотрудники министерства транспорта и дорожного хозяйства Кубани, в том числе министр Алексей Переверзев и его заместитель Александр Дашук, экс-директор ГКУ Краснодарского края «Краснодаравтодор» Светлана Лира, бывший руководитель «Союза дорожников» Кубани Дарья Чубачук, экс-глава фонда «Моя Кубань» Андрей Московченко, бывший директор МУП «Дагомысское ДРСУ» Сафарбий Напсо и другие. Отметим, что Милана и Эльдар Дорошенко, дети Андрея Дорошенко, также обвиняются в мошенничестве, они были арестованы в феврале этого года. Сын и дочь парламентария руководили семейным бизнесом в период исполнения Андреем Дорошенко обязанностей депутата Госдумы.

По версии обвинения, злоумышленники организовали теневую систему распределения бюджетных средств на ремонт и строительство дорог, при которой контракт мог быть получен только при условии выплаты отката чиновникам. Для отсечения независимых претендентов они привлекли отраслевое объединение «Союз дорожников Кубани», без поддержки которого ни один участник рынка не мог рассчитывать на победу в торгах. Андрей Дорошенко сам возглавлял «Союз дорожников Кубани» с 2018 по 2021 год, а затем был избран депутатом Госдумы, но продолжал, по версии следствия, контролировать деятельность этой организации.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бывшему депутату Госдумы выдали подорожную»