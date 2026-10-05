Бывшему депутату Госдумы выдали подорожную

В Сочи суд отправил под стражу Андрея Дорошенко, депутата Госдумы предыдущего созыва, которому предъявлено обвинение по резонансному делу о хищениях бюджетных средств в дорожно-строительной отрасли Кубани. По версии следствия, в период с 2017 по 2025 год господин Дорошенко вместе с группой сообщников организовал систему откатов, позволившую злоумышленникам присвоить более 1,8 млрд руб. Ранее по иску Генпрокуратуры были конфискованы активы господина Дорошенко и его родственников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Дорошенко

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Андрей Дорошенко

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Центральный райсуд Сочи 5 октября избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 19 ноября бывшему депутату Госдумы Андрею Дорошенко, обвиняемому в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Защита экс-депутата просила отправить его под домашний арест либо отпустить под залог, однако суд отклонил эти предложения. Признает ли Андрей Дорошенко вину, пока неизвестно. Ущерб, нанесенный бюджету действиями экс-парламентария и его предполагаемых сообщников, оценивается в 1,8 млрд руб.

Уголовное дело о масштабных хищениях бюджетных средств, выделяемых на строительство и ремонт автодорог, было возбуждено в январе 2026 года, однако в тот момент Андрей Дорошенко пользовался депутатской неприкосновенностью. В качестве обвиняемых в начале расследования были привлечены высокопоставленные сотрудники министерства транспорта и дорожного хозяйства Кубани, в том числе министр Алексей Переверзев и его заместитель Александр Дашук, экс-директор ГКУ Краснодарского края «Краснодаравтодор» Светлана Лира, бывший руководитель «Союза дорожников» Кубани Дарья Чубачук, экс-глава фонда «Моя Кубань» Андрей Московченко, бывший директор МУП «Дагомысское ДРСУ» Сафарбий Напсо и другие. Отметим, что Милана и Эльдар Дорошенко, дети Андрея Дорошенко, также обвиняются в мошенничестве, они были арестованы в феврале этого года. Сын и дочь парламентария руководили семейным бизнесом в период исполнения Андреем Дорошенко обязанностей депутата Госдумы.

По версии обвинения, злоумышленники организовали теневую систему распределения бюджетных средств на ремонт и строительство дорог, при которой контракт мог быть получен только при условии выплаты отката чиновникам.

Для отсечения независимых претендентов они привлекли отраслевое объединение «Союз дорожников Кубани», без поддержки которого ни один участник рынка не мог рассчитывать на победу в торгах. Андрей Дорошенко сам возглавлял «Союз дорожников Кубани» с 2018 по 2021 год, а затем был избран депутатом Госдумы, но продолжал, по версии следствия, контролировать деятельность этой организации.

По данным правоохранительных органов, специалисты минтранса Кубани по указанию своего руководства готовили документы к аукционам с существенным завышением начальной минимальной цены контракта. В свою очередь, руководители «Союза дорожников Кубани» Андрей Дорошенко и Дарья Чубачук подыскивали исполнителей, готовых участвовать в схеме откатов. Сотрудники ГКУ «Краснодаравтодор» передавали исполнителям специальные рецепты асфальтобетонных смесей, удешевлявшие работы, но существенно снижавшие качество покрытия. Если дорожная компания после завершения работ отказывалась рассчитаться с чиновниками, специалисты «Краснодаравтодора» проверяли качество работ и штрафовали исполнителей на крупные суммы, говорится в деле.

Для вывода похищенных средств в теневой оборот был создан фонд «Моя Кубань», который якобы финансировал строительство социально-культурных объектов, в том числе центра военно-патриотического воспитания «Патриот». Предприятия дорожной отрасли перечисляли средства на счет фонда под видом добровольных пожертвований.

Всего через фонд «Моя Кубань» (как и «Союз дорожников Кубани», ликвидирован решением суда) прошло более 1,8 млрд руб.

Следствие считает, что кубанские чиновники получали откаты при исполнении работ не только в Краснодарском крае. Крупное хищение выявлено в ходе работ на территории музейно-мемориального комплекса «Защитникам Севастополя в 1941–1942 годах». Ранее сообщалось, что одним из лидеров преступной группы в дорожной отрасли края являлся Анатолий Вороновский, бывший вице-губернатор Кубани по вопросам транспорта, а с 2021 года — депутат, член комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Госдумы. Господин Вороновский был лишен депутатского статуса и арестован в декабре 2025 года, ему инкриминировали ч. 6 ст. 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере.

В начале этого года Генпрокуратура обратилась в Центральный райсуд Сочи с иском об обращении в доход РФ активов почти трех десятков физических лиц, среди ответчиков были и Анатолий Вороновский с Андреем Дорошенко, а также их родственники и доверенные лица. 19 февраля требования надзорного ведомства были удовлетворены, всего в доход РФ было обращено имущество общей стоимостью 23,3 млрд руб.

Анна Перова, Краснодар