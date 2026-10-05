Суд арестовал обвиняемого в убийстве предпринимательницы и ее дочери в Жулебино

Кузьминский районный суд Москвы отправил в СИЗО до 3 декабря Теймураза Гогиашвили, который обвиняется в убийстве предпринимательницы Елены Церетели и ее дочери Дарьи. Обвинения предъявлены по статьям об убийстве двух лиц из корыстных побуждений и незаконном хранении оружия и боеприпасов. Фигурант частично признал вину. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции.

По данным следствия, убийство произошло 1 октября. В гараже в Новой Москве мужчина застрелил 19-летнюю Дарью, а затем в квартире на Жулебинском бульваре — ее 53-летнюю мать. Он расчленил тела жертв и спрятал их в мусорные пакеты, которые оставил на балконе квартиры. Одежду женщин Теймураз Гогиашвили сжег в металлической бочке на территории гаражно-строительного кооператива. Его задержали в Воронежской области 4 октября и доставили в Москву.

Теймураз Гогиашвили участвовал в боях в Донбассе, служил в подразделении «Спарта», а позже вернулся в Москву, где занялся бизнесом. В 2020 году ему закрыли въезд в страну на три года из-за двух административных правонарушений. Он оспорил это решение, указав, что на тот момент был женат на гражданке России, имел несовершеннолетних детей с российским гражданством, разрешение на работу и вид на жительство. Гогиашвили зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. Основной вид деятельности — производство комплектующих для автомобилей.

Подробнее — в материале «Ъ» «Убийство москвички раскрыли под Воронежем».